Mỹ phá âm mưu tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa triệt phá thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Trung tâm thương mại Mall of America (bang Minnesota), bắt giữ một thanh niên 18 tuổi sau gần hai năm bí mật theo dõi.

Theo thông báo ngày 7/10, nghi phạm được xác định là Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, công dân Mỹ gốc Somalia.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ ngày 6/10 tại một công viên ở thành phố Richfield, ngay sau khi trả 600 USD mua một khẩu tiểu liên AK-47 cùng 200 viên đạn từ đặc vụ FBI đóng giả thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hồ sơ điều tra, Mohamud lên kế hoạch xả súng vào ngày 24/10 - thời điểm Mall of America diễn ra sự kiện văn hóa lớn - với mục tiêu sát hại từ 30 đến 60 người.

FBI đã đưa Mohamud vào tầm ngắm từ tháng 12/2024 khi phát hiện đối tượng trao đổi với đặc vụ ngầm của FBI về ý định sang Somalia gia nhập các nhóm phiến quân cực đoan.

Tuy nhiên, do không đủ chi phí chuyến đi, Mohamud chuyển sang âm mưu tấn công tại địa điểm đông người ở Mỹ, đồng thời khẳng định “100% chắc chắn” thực hiện vụ việc.

Công tố viên liên bang Daniel Rosen nhấn mạnh đây là trường hợp thanh niên bị cực đoan hóa nguy hiểm./.

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