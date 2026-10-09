Gần 63% sản lượng dầu của Mỹ có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Isaias

Nhằm ứng phó với bão Isaias, các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tại khu vực Vịnh Mexico đã phải tạm dừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng dầu và 1,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực giữa phía Nam bang Alabama và vùng cán xoong (panhandle) của bang Florida vào cuối tuần này.

Theo Cục Quản lý Khoáng sản Biển (Mỹ), mức cắt giảm trên tương đương khoảng 63% sản lượng dầu và 57% sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này tại vùng Vịnh Mexico.

Cơ quan này cho biết thêm, nhân viên tại 121 giàn khoan sản xuất, chiếm 33% tổng số 371 giàn khoan có người trực tiếp vận hành, đã được sơ tán. Ngoài ra, một số giàn khoan tự hành và không tự hành cũng đã được di dời khỏi đường đi của bão để đảm bảo an toàn.

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung khi bão Isaias áp sát đã đẩy giá dầu thế giới tăng 4% trong phiên giao dịch 8/10. Mô hình dự báo của công ty tư vấn Earth Science Associates ước tính cơn bão có thể làm sụt giảm khoảng 9 triệu thùng dầu tại khu vực Vịnh Mexico, cao hơn đáng kể so với mức thiệt hại 7,1 triệu thùng do bão nhiệt đới Bertha gây ra hồi tháng 7/2026.

Tổ chức Energy Aspects cũng ước tính khoảng 500.000 thùng công suất lọc dầu mỗi ngày, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Pascagoula ở bang Mississippi, đang nằm trên đường đi của cơn bão.

Trước tình hình đó, hàng loạt tập đoàn năng lượng lớn có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn bởi bão Isaias như BP, Chevron, ENI, Murphy Oil và Shell đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

BP thông báo tạm dừng sản xuất và sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi các giàn khoan Na Kika và Thunder Horse. Tương tự, Chevron đã đóng cửa 5 cơ sở khai thác tại Vịnh Mexico và đưa phần lớn nhân viên ngoài khơi vào bờ an toàn, song vẫn duy trì hoạt động tại 4 giàn khoan khác trong khu vực. Tập đoàn Shell cũng cho biết đang thu hẹp quy mô hoạt động tại vùng Vịnh Mexico.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico hiện sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ. Khu vực này cũng cung cấp trung bình 2,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

Isaias là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Bão có khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên khi tiến về phía bờ biển phía Bắc Vịnh Mexico và dự kiến đổ bộ gần khu vực biên giới các bang Mississippi, Alabama và Florida./.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% do bão tuyết làm đình trệ sản xuất tại Mỹ Chốt phiên giao dịch ngày 27/1, giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,98 USD (tương đương 3,02%) lên mức 67,57 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,76 USD (tương đương 2,9%).

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