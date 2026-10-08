Mỹ muốn các nước đồng minh ở châu Âu phải mạnh mẽ hơn

Ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nước này muốn các nước đồng minh ở châu Âu phải mạnh mẽ hơn.

Quan chức ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố này khi ông chuẩn bị đến Bồ Đào Nha - điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày.

Phát biểu với báo giới tại sân bay Athens (Hy Lạp), Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Mỹ muốn có những đối tác mạnh mẽ tại châu Âu. Các nước đồng minh càng mạnh thì sức mạnh tập thể càng lớn.

Theo ông, mỗi nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) càng mạnh về xã hội, kinh tế và quân sự thì liên minh này càng trở nên mạnh hơn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu đã yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở La Haye (Hà Lan) vào tháng 6/2025, các quốc gia thành viên NATO đã cam kết dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm cho ngân sách quốc phòng vào năm 2035.

Một ngày trước đó, tại Hy Lạp, Ngoại trưởng Rubio đã có các cuộc hội đàm về vấn đề năng lượng, quốc phòng và văn hóa, đồng thời công bố một thỏa thuận chung về chia sẻ thông tin liên quan đến phòng chống tội phạm ma túy và khủng bố.

Quan chức ngoại giao Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Âu từ đầu tuần này với chặng dừng chân đầu tiên ở Iceland, nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Bắc Cực, sau khi Washington đạt được thỏa thuận về Greenland.

Hôm 6/10, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Iceland từ lâu đã đóng vai trò là “một tiền đồn quan trọng để giám sát các hoạt động bí mật và răn đe các đối thủ.”

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio diễn ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ những ngày gần đây đưa tin về các nghi vấn xung đột lợi ích liên quan đến Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle./.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn Mỹ ở lại NATO Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.