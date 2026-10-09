Mỹ sẽ “phát trực tiếp” vụ xử bắn đầu tiên sau hơn 80 năm

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, ngày 8/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo vụ xử bắn đối với Nidal Hasan, kẻ bị kết án trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự, sẽ diễn ra "công khai."

Trong đoạn clip được các tài khoản chính thức của Lầu Năm Góc đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth nói: "Hắn sẽ đối mặt với một đội hành quyết gồm các binh sỹ, đúng như lẽ phải, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể theo dõi, rằng việc đó là công khai."

Ông nhấn mạnh “có những hậu quả nghiêm trọng đối với những hành vi kiểu này."

Theo hãng tin AP, Lầu Năm Góc xác nhận vụ xử bắn Nidal Hasan sẽ được phát trực tiếp vào tháng 12 tới.

Đầu tuần này, Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt án tử hình đối với Nidal Hasan trong vụ xả súng đẫm máu năm 2009 cướp đi sinh mạng của 13 người tại Fort Hood.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 12 người là binh sỹ, ngoài ra còn có 30 quân nhân khác bị thương. Hasan bị trúng đạn và liệt một phần sau khi bị lực lượng chức năng khống chế. Hắn bị một bồi thẩm đoàn quân sự kết án tử hình vào năm 2013.

Ngày 5/11/2009, thiếu tá Nidal Malik Hasan, một người Mỹ gốc Palestine theo đạo Hồi, đã nổ súng tại cơ sở y tế bên trong căn cứ Fort Hood.

Khi đó, căn cứ Fort Hood là một trong những căn cứ quân sự lớn của Mỹ và là nơi tập kết binh sỹ trước khi được triển khai đến Iraq và Afghanistan.

Theo cáo trạng, Hasan phản đối các cuộc chiếm đóng của quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan, đồng thời đã trò chuyện trực tuyến với một nhân vật tình nghi thuộc al-Qaeda là giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki.

Người này là một công dân Mỹ sau đó đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Mỹ tại Yemen.

Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961. Vụ hành quyết năm 1961 được thực hiện bằng hình thức treo cổ. Trong khi đó, các vụ hành quyết gần nhất của quân đội Mỹ bằng hình thức xử bắn diễn ra vào năm 1945./.

Xả súng tại căn cứ của Mỹ, 40 người thương vong Một thiếu tá Mỹ đã xả súng điên cuồng vào đồng đội tại Căn cứ quân sự Fort Hood làm 11 người thiệt mạng trước khi bị bắn chết.