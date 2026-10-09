Cuba nỗ lực đưa học sinh tới trường bất chấp nhiều trở ngại

Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Ariatne Trujillo Barreto cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm giúp học sinh tới trường “nhiều nhất có thể” trong thời gian tới, trong bối cảnh các lệnh phong tỏa siết chặt đối với đảo quốc Caribe đang khiến việc dạy và học tại trường ngày càng đối mặt với nhiều thách thức.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong báo cáo tổng kết tình hình tháng 9 - tháng đầu tiên của năm học 2026-2027, bà Trujillo Barreto đã kêu gọi các cơ sở giáo dục tích cực tìm giải pháp ứng phó với những khó khăn - vốn có thể dẫn đến việc học sinh phải nghỉ học.

Bà Trujillo Barreto nhấn mạnh trong tháng qua, các vấn đề liên quan đến năng lượng, giao thông vận tải và lương thực…cùng nhiều hạn chế khác đã buộc nhiều trường học phải điều chỉnh lịch học và tìm các phương án thay thế gần như mỗi ngày.

Bộ Giáo dục đang đánh giá điều kiện gia đình và nhu cầu của từng học sinh để có biện pháp hỗ trợ những em có hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất, với sự phối hợp của Bộ Lao động và An sinh xã hội cùng các cộng đồng địa phương.

Trong khi đó, các thầy cô giáo cũng đang “nỗ lực phi thường” khi hằng ngày phải đi bộ những quãng đường dài do hạn chế về phương tiện đi lại, trong khi tình trạng mất điện và những khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các giáo viên.

Bộ trưởng Trujillo Barreto cảnh báo nguy cơ giáo viên kiệt sức có thể gia tăng nếu tình hình hiện tại tiếp tục kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, ngân sách dành cho giáo dục của Cuba năm 2026 lên tới gần 72 tỷ peso (hơn 113 triệu USD), chiếm 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Chi cho giáo dục chỉ đứng sau lĩnh vực y tế công cộng - lĩnh vực được phân bổ gần 77 tỷ peso (hơn 121 triệu USD) ngân sách năm 2026.

Hai lĩnh vực nói trên chiếm tổng cộng 41% tổng chi ngân sách, cho thấy bất chấp khủng hoảng, Chính phủ Cuba vẫn tiếp tục ưu tiên bảo vệ các dịch vụ xã hội này, song quốc gia trên vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên.

Hiện chỉ có 73% trong tổng số các thầy cô giáo trên cả nước có bằng cấp chuyên ngành giáo dục phổ thông./.

Cuba cho phép cá nhân nhập khẩu hàng hóa thương mại và thu thuế bằng đồng USD Động thái này nằm trong gói 176 biện pháp được Chính phủ Cuba phê duyệt từ tháng 6/2026 nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khủng hoảng sâu sắc về thanh khoản và nguồn cung.