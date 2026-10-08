Pháp, Mỹ triệt phá nền tảng bán hình nhạy cảm của hàng nghìn phụ nữ, trẻ em gái

Ngày 7/10, cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Mỹ cho biết một chiến dịch chung giữa hai nước đã triệt phá một số trang web liên quan đến một nền tảng trực tuyến chuyên bán các nội dung nhạy cảm riêng tư bị đánh cắp từ hơn 17.000 phụ nữ trên toàn thế giới.

Thông báo của Văn phòng công tố viên Paris cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng, 21 và 25 tuổi, tại miền Bắc nước Pháp hôm 6/10. Hai đối tượng anh em ruột này bị nghi ngờ là "những người quản trị chính" của nền tảng chuyên bán các "gói" hình ảnh và video của hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái, vốn bị đánh cắp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tài khoản trên Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat. Theo văn phòng công tố, hơn 17.000 nữ giới thuộc mọi quốc tịch đã bị ảnh hưởng, trong đó có cả trẻ em.

Trong một thông báo riêng, Văn phòng Biện lý Mỹ tại Quận Đông Virginia cho biết nền tảng trên bán nội dung theo các album cụ thể; trong đó có một album được quảng cáo là chứa "6.200 tệp ảnh khỏa thân riêng tư" - chủ yếu là của thanh thiếu niên hoặc người trưởng thành Mỹ lấy từ các tài khoản bị hack - bao gồm cả các tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em.

Nghiêm trọng hơn, nền tảng này còn khuyến khích người dùng tải ảnh của các nạn nhân kèm thông tin nhận dạng thực tế như tên thật, độ tuổi, địa điểm và nghề nghiệp - để đổi lấy tiền ảo. Các điều tra viên Pháp đã thu giữ các tài sản kỹ thuật số, bao gồm lượng bitcoin trị giá hơn 700.000 euro (783.660 USD)./.



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