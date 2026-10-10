Mexico: Bạo loạn nhà tù, gần 30 người thương vong

Các nhà chức trách Mexico ngày 9/10 cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra ngày 8/10 tại nhà tù El Castillo, thành phố Mazatlán, bang Sinaloa, miền Tây Bắc nước này, khiến lực lượng an ninh liên bang và địa phương phải triển khai lực lượng quy mô lớn để kiểm soát tình hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông báo của Sở An ninh Công cộng bang Sinaloa cho biết trong số những người thiệt mạng có 9 phạm nhân và 1 trẻ vị thành niên đến thăm người thân. Cả 16 người bị thương đều là phạm nhân.

Cơ quan này khẳng định những người còn lại trong trại giam vẫn an toàn.

Lực lượng liên ngành đã kiểm soát được vụ đụng độ. Văn phòng Công tố bang Sinaloa sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Trong thời gian này, cơ sở giam giữ tiếp tục được lực lượng chức năng bảo vệ và tạm dừng hoạt động thăm gặp.

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Thi hành các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật (CECJUDE) ở khu vực El Castillo, phía Nam thành phố Mazatlán, một trong những trung tâm du lịch lớn bên bờ Thái Bình Dương của Mexico.

Theo các thông tin ban đầu, tiếng súng đã vang lên bên trong trại giam trước khi lực lượng an ninh tiến hành can thiệp. Ít nhất 8 xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Bên ngoài nhà tù, thân nhân các phạm nhân tập trung yêu cầu nhà chức trách cung cấp thông tin về tình trạng của người thân trong bối cảnh hoạt động thăm gặp bị đình chỉ.

Vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh bang Sinaloa tiếp tục đối mặt với tình trạng bạo lực kéo dài từ tháng 9/2024, liên quan đến cuộc tranh giành địa bàn giữa hai phe Los Chapitos và Los Mayos thuộc băng đảng ma túy Sinaloa, sau khi trùm ma túy khét tiếng Ismael “El Mayo” Zambada bị bắt tại Mỹ.

Ban đầu, xung đột tập trung tại thành phố Culiacán, sau đó lan sang các địa phương phía Nam bang, trong đó có thành phố Mazatlán.

Các nhà chức trách Mexico ghi nhận nhiều vụ giết người, mất tích, tấn công vũ trang và thu giữ vũ khí, chất nổ.

Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp các chiến dịch truy quét của cảnh sát và việc tăng cường lực lượng liên bang tại khu vực./.

Bạo lực tại nhà tù ở Mexico khiến ít nhất 7 phạm nhân thiệt mạng Ít nhất 7 phạm nhân thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra rạng sáng 31/5 tại một trại giam ở bang Tây Bắc Sinaloa giữa lúc bạo lực tại bang này tiếp tục diễn biến phức tạp.