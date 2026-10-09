Đời sống

Đức: Nổ súng tại bang Bavaria khiến 2 người thiệt mạng

Theo truyền thông Đức, cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra khi 2 nhân viên chính quyền nước này thực hiện kiểm tra định kỳ về vũ khí tại một khu nhà ở.

Đài Trang
Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường một vụ bắt giữ con tin. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường một vụ bắt giữ con tin. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Ngày 8/10, một vụ nổ súng đã xảy ra tại Berngau, thuộc bang Bavaria, miền Đông Nam nước Đức khiến 2 nhân viên chính quyền thiệt mạng.

Theo truyền thông Đức, cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra khi 2 nhân viên chính quyền nước này thực hiện kiểm tra định kỳ về vũ khí tại một khu nhà ở.

Cảnh sát hiện đã bao vây ngôi nhà, nơi nghi phạm nổ súng, người được cho là một xạ thủ bắn súng thể thao, đang ẩn náu. Người dân khu vực xung quanh đã được yêu cầu ở trong nhà.

Theo Luật Vũ khí của Đức, bất kỳ ai sở hữu súng hợp pháp đều phải trải qua các đợt kiểm tra định kỳ để đảm bảo vũ khí được cất giữ an toàn và không để người không có thẩm quyền tiếp cận./.

(TTXVN/Vietnam+)
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