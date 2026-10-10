Miss Grand International 2026: Tanzania đăng quang, Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 4

Sau gần một tháng tranh tài, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 (Miss Grand International) khép lại bằng đêm chung kết tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm có mặt trong Top 5 chung cuộc, cùng các người đẹp đến từ Tanzania, Ecuador, Hà Lan và Guatemala.

Kết quả giúp Emoura tiếp tục nối dài dấu ấn của Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp này. Trong khi đó, người đẹp Tanzania Jihan Dimack giành vương miện sau hành trình trở lại đấu trường quốc tế gần 10 năm kể từ lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp Tanzania đăng quang

Ở tuổi 30, Jihan mang hai dòng máu Tanzania – Li-băng, cao 1,75 m, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh trực tuyến. Cô hiện làm việc tại Trung Quốc, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế từ trước khi đến với Miss Grand International.

Năm 2014, Jihan giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Tanzania. Hai năm sau, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Tanzania và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ, tổ chức tại Philippines vào tháng 1/2017. Sau gần một thập kỷ, người đẹp trở lại sân khấu quốc tế với kinh nghiệm trình diễn và quá trình làm việc trong ngành thời trang.

Trong phần ứng xử Top 5, các thí sinh nhận câu hỏi về những phẩm chất cần có của một người phụ nữ được trao quyền. Jihan nhắc đến mẹ như hình mẫu về lòng tốt, sự vị tha và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác. Theo cô, một người phụ nữ có thể tạo ra thay đổi khi biết đặt lợi ích của người khác bên cạnh lợi ích của bản thân và dẫn dắt bằng sự tử tế.

Top 5 trước phần thi ứng xử.

Chiến thắng của Jihan đưa Tanzania lên ngôi cao nhất tại Miss Grand International lần đầu tiên. Kết quả cũng khép lại mùa giải năm nay, nơi gần 80 người đẹp tranh tài qua các phần trình diễn, hoạt động bên lề và những vòng thi truyền tải thông điệp hòa bình.

Ra đời tại Thái Lan năm 2013, Miss Grand International xây dựng hình ảnh cuộc thi gắn với thông điệp “Stop the War and Violence” – Chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Bên cạnh sắc đẹp và kỹ năng trình diễn, sân chơi này chú trọng khả năng giao tiếp, tư duy, hoạt động kinh doanh và cách thí sinh thể hiện quan điểm trước những vấn đề xã hội.

Emoura Phạm ghi dấu đậm nét

Đại diện nhan sắc Việt Nam, Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4 sau khi vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 5. Trước chung kết, cô đã được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm ứng viên nổi bật, bên cạnh những gương mặt đến từ Tanzania, Ecuador, Guatemala, Mỹ và Venezuela.

Trong suốt cuộc thi, Emoura tạo dấu ấn ở nhiều hạng mục. Cô dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience, lọt Top 10 Pre-Arrival, Top 15 phần thi tài năng và Top 3 hạng mục Country’s Power of the Year. Đáng chú ý, trong vòng phỏng vấn kín, cô nhận được 14 phiếu bình chọn từ các thí sinh khác cho câu hỏi lựa chọn người xứng đáng đăng quang nếu bản thân không chiến thắng. Đây là số phiếu cao nhất trong nhóm thí sinh được công bố kết quả.

Dấu ấn của Emoura không chỉ nằm ở các phần trình diễn. Trong hồ sơ dự thi, người đẹp nói về ý tưởng trở thành một “cây cầu” kết nối con người và văn hóa, xuất phát từ trải nghiệm trưởng thành giữa hai nền văn hóa Việt Nam và phương Tây.

Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4 sau khi vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 5.

Cô cùng gia đình thực hiện dự án “100 Bridges for Our Homeland,” hướng đến xây dựng 100 cây cầu phục vụ các cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long. Theo hồ sơ thí sinh trên website chính thức của Miss Grand International, 18 cây cầu đã hoàn thành, trong khi các cây cầu tiếp theo đang được triển khai. Dự án hướng đến việc giúp trẻ em đến trường an toàn hơn, hỗ trợ người dân đi lại và mở rộng cơ hội sinh kế.

Câu chuyện ấy bắt nguồn từ chính gia đình Emoura. Bà ngoại trải qua những năm tháng chiến tranh, còn mẹ cô từng phải đi bộ quãng đường dài đến trường, có lúc đói lả nhưng vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Người đẹp cho rằng những hy sinh của các thế hệ phụ nữ trong gia đình đã giúp cô hiểu giáo dục có thể thay đổi cuộc đời và cơ hội mà một người nhận được cũng có thể mở ra tương lai khác cho người khác.

Thông điệp này tiếp tục được Emoura thể hiện trong phần thuyết trình về hòa bình ở đêm chung kết. Cô đề nghị khán giả giữ im lặng trong ba giây, sau đó gọi khoảng lặng ấy là “âm thanh của hòa bình” – khi không còn tiếng súng, bom đạn hay tiếng kêu sợ hãi.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh nỗi đau của một người mẹ mất con hay một đứa trẻ mất cha không phụ thuộc vào quốc kỳ hoặc ngôn ngữ. Nước mắt không có quốc tịch, còn quyền được sống trong hòa bình không nên có biên giới. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Ở phần hỏi đáp Top 11, khi được hỏi về cách truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh, Emoura kể lại hành trình vượt khó của mẹ. Cô nói mình tìm thấy động lực từ cội nguồn, lịch sử Việt Nam và những người phụ nữ trong gia đình. Chính câu chuyện mẹ đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường, dù đói mệt và có lần ngất trên đường, đã giúp cô hiểu sâu sắc hơn sức mạnh của giáo dục và nghị lực.

Emoura Phạm, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, 26 tuổi, mang hai dòng máu Việt Nam – Anh. Cô từng sống ở Việt Nam trước khi sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi, sau đó tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất. Nền tảng nghệ thuật giúp cô có lợi thế về biểu đạt cảm xúc, giao tiếp và trình diễn. Ngoài ra, cô còn có năng khiếu ca hát, chơi guitar và nhảy múa.

Miss Grand International 2026 là mùa giải thứ 14 của cuộc thi. Trước Emoura, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đăng quang năm 2021, còn Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4 năm 2023.

Kết quả của Emoura tiếp tục đưa đại diện Việt Nam vào nhóm 5 người đẹp cuối cùng, đồng thời giúp cô khép lại hành trình năm nay bằng dấu ấn riêng khi khéo léo kết hợp câu chuyện về gia đình, giáo dục và dự án cộng đồng với thông điệp hòa bình trên sân khấu quốc tế./.

Miss Grand International: Emoura Phạm lọt Top 40 bình chọn mới, cơ hội vào Top 20 Đại diện Việt Nam Emoura Phạm lọt Top 40 hạng mục Country’s Power of the Year, qua đó tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai với cơ hội giành suất vào thẳng Top 20 trong đêm chung kết.