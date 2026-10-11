Hoa hậu Việt Nam 2026: Lộ diện top 25 thí sinh vào chung kết cuộc thi

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Sau các phần thi trình diễn, ban giám khảo lựa chọn 24 thí sinh vào Chung kết; suất còn lại thuộc về thí sinh có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi.

Với chủ đề “Miền Hương Sắc,” đêm Chung khảo mở màn bằng tiết mục “Xinh hơn cả hoa,” có sự tham gia của ca sỹ Will, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng 53 thí sinh mùa giải năm nay. Nghệ sỹ Hoàng Rob mang đến tiết mục “Hoa đào,” kết hợp âm hưởng văn hóa với cách phối khí hiện đại.

Ở phần thi áo dài, các thí sinh trình diễn bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010. Lấy cảm hứng từ cảnh sắc và di sản các vùng miền, bộ sưu tập có điểm nhấn là những thiết kế sử dụng sắc đỏ hoa phượng, biểu tượng gắn với thành phố Hải Phòng.

Phần trình diễn áo tắm tiếp nối sau đó trên nền ca khúc “Like an Angel” qua giọng hát của Lưu Hiền Trinh. Sau phần thi này, Top 32 được lựa chọn đã bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Không khí sân khấu chuyển sang trầm lắng hơn với ca khúc “Em về tinh khôi” do Will và Lưu Hiền Trinh thể hiện.

Phần thi áo tắm. (Ảnh: BTC)

Kết quả Top 25 được đưa ra trên cơ sở đánh giá xuyên suốt hành trình và phần thể hiện trong đêm Chung khảo. Ngoài kỹ năng trình diễn, các thí sinh còn trải qua phỏng vấn kín, chấm mặt mộc và trả lời câu hỏi về bản thân, gia đình, văn hóa, xã hội để ban giám khảo có thêm căn cứ đánh giá.

Chung khảo toàn quốc là chặng tuyển chọn quan trọng, đồng thời đánh dấu quá trình rèn luyện gần hai tháng của 53 thí sinh. Theo Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, chủ đề “Miền Hương Sắc” của cuộc thi từ ý tưởng ban đầu đã dần hiện lên qua những gương mặt, câu chuyện và miền đất cụ thể mà các thí sinh trải nghiệm.

Theo ban tổ chức, cuộc thi tìm kiếm những màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng thí sinh. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến vì thế được thể hiện xuyên suốt quá trình học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng, thay vì chỉ qua vài phút trình diễn trên sân khấu.

Tại Lai Châu, các thí sinh tìm hiểu cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Họ cũng tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng, cùng xây dựng và trao tặng các hạng mục phục vụ trẻ em vùng cao.

﻿ ﻿ Các phần trình diễn trong đêm chung khảo. (Ảnh: BTC)

Đến Hải Phòng, hành trình văn hóa tiếp tục với hoạt động dâng hương, tìm hiểu cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những trải nghiệm thực tế giúp thí sinh bổ sung kiến thức về các vùng đất, đồng thời tiếp cận gần hơn với trách nhiệm cộng đồng mà cuộc thi đề cao.

Trước đêm Chung khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận định chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều. Trưởng Ban Cố vấn Lê Xuân Sơn cũng cho rằng việc lựa chọn những gương mặt đi tiếp là bài toán khó với Ban Giám khảo, cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Đêm Chung khảo được tổ chức trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển. Thiết kế kết hợp các khối kết cấu lớn với đường cong mềm mại, hòa vào không gian biển trời Đồ Sơn. Việc tổ chức ngoài trời cũng đòi hỏi ê-kíp tính toán kỹ các phương án về kỹ thuật, an ninh, an toàn và ghi hình.

Sau đêm thi, 25 thí sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, hiểu biết văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến, với quá trình đánh giá không giới hạn trong một đêm trình diễn./.

Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng. (Ảnh: BTC)

Vũ Hồng Hạnh, số báo danh 378, là thí sinh giành suất vào Chung kết theo hình thức bình chọn. Danh sách 25 thí sinh đi tiếp gồm: Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Gouband Lisa, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Phạm Vân Hà, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Kim Châu, Vũ Thị Khánh Vi, Nguyễn Thái Anh Thư, Tạ Thị Hoa, Trịnh Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Minh Phương, Bùi Mai Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Mai Thị Yến Nhi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đầy bản sắc và hiện đại cùng ứng dụng công nghệ số Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế như một sản phẩm văn hóa có cấu trúc hiện đại, nơi nội dung, công nghệ và trải nghiệm công chúng được tích hợp đồng bộ, nhằm tạo giá trị và lan tỏa cuộc thi.