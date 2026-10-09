Điện Biên: Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, thúc đẩy phát triển du lịch

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng."

Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Điện Biên, tăng cường giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, thúc đẩy kết nối văn hóa với phát triển du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan Trung ương, địa phương đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đồng bào Mông có trên 1 triệu người, sinh sống chủ yếu ở vùng núi, biên giới. Qua nhiều thế hệ, đồng bào đã gìn giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, từ trang phục thêu, vẽ sáp ong độc đáo, tiếng khèn, tiếng sáo, các lễ hội truyền thống như Gầu Tào, lễ cúng thần rừng đến ẩm thực đặc trưng như thắng cố, mèn mén và nhiều tri thức dân gian trong sản xuất.

Những giá trị văn hóa ấy không chỉ là tài sản riêng của đồng bào dân tộc Mông mà đã trở thành di sản chung vô giá kết nối 54 dân tộc anh, em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; tạo nên sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng," Chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Mông như phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, trang phục, nghề thủ công truyền thống và sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cùng những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông đến nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy văn hóa gắn với phát triển du lịch.i

Chương trình “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng," còn gửi gắm thông điệp về một cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đa dạng, gìn giữ bản sắc, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Dịp này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 11 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên trao Quyết định công nhận điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu và bản Tù Lu-Tìa Ló, xã Pu Nhi./.

Giữ mạch nguồn văn hóa Mông qua từng nhịp khèn, sắc thổ cẩm ở Điện Biên Những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được giới thiệu rộng rãi, giúp du khách hiểu hơn về mảnh đất, văn hóa và con người Mông ở tỉnh Điện Biên.