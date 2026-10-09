Du lịch mùa Thu Hà Nội: Thong thả khám phá những góc phố mang dấu ấn thời gian

Tháng 10, Hà Nội bước vào những ngày Thu với nắng vàng dịu nhẹ, gió se lạnh và bầu không khí dễ chịu. Từ những con phố nhỏ trong khu phố cổ đến không gian xanh quanh hồ Hoàn Kiếm và các vùng ngoại ô, nhịp sống Thủ đô dường như chậm lại để người dân và du khách thong thả khám phá thành phố.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mùa Thu Hà Nội còn gợi nhớ những ký ức thân thuộc qua ẩm thực truyền thống, những góc phố mang dấu ấn thời gian và nhịp sống đô thị đan xen giữa nét cổ kính với sự năng động, hiện đại.

Từ cảnh sắc mùa Thu đến trải nghiệm của du khách

Những ngày đầu tháng 10, hồ Hoàn Kiếm tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách. Dọc khu vực ven hồ, những khóm hoa nhiều màu sắc nổi bật giữa không gian xanh của cây cổ thụ và mặt nước.

Sáng 9/10, công nhân tất bật hoàn thiện các khóm hoa, trong khi người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, đi dạo, tận hưởng tiết trời dịu mát.

Từ hồ Hoàn Kiếm, du khách có thể tiếp tục hành trình qua những con phố cổ, ghé các quán càphê trong những ngôi nhà mang dấu ấn thời gian, khám phá không gian văn hóa hoặc trải nghiệm nhịp sống thường nhật của người dân Thủ đô.

Với bà Maria Lucrecia (62 tuổi, đến từ Manila, Philippines), thời tiết là một trong những lý do khiến Hà Nội để lại ấn tượng đặc biệt. Đây là lần thứ hai bà đến Thủ đô, sau chuyến đi vào tháng 10 cách đây ba năm.

“Tôi thấy thời tiết ở đây rất đẹp và vô cùng trong lành,” bà Maria Lucrecia chia sẻ.

Trở lại Hà Nội để tham dự một hội nghị quốc tế về quản trị công, bà cùng bạn bè khám phá khu phố cổ, xem tàu hỏa chạy qua phố và thưởng thức bún chả, phở. Điều khiến nữ du khách yêu thích nhất là con người Hà Nội, tiếp đến là thiên nhiên và ẩm thực. Theo bà, sự thân thiện của người dân cùng thời tiết dễ chịu góp phần tạo nên sức hấp dẫn của thành phố.

Du khách quốc tế dạo bước dưới những tán cây xanh bên hồ Hoàn Kiếm, tận hưởng không khí dịu mát của Thủ đô. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Cùng đoàn có chị Myrna Diana (48 tuổi) lần đầu đến Hà Nội theo lời mời của bạn. Nữ du khách cho biết thời tiết mùa Thu thuận lợi để đi bộ và khám phá thành phố. Trong những ngày lưu lại, chị đã tham quan phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, ngắm thành phố từ trên cao và thưởng thức các món ăn địa phương.

“Tôi rất thích bún chả và phở. Tôi ăn phở mỗi sáng và đó cũng là món yêu thích nhất của tôi,” chị Myrna Diana cho biết. Ấn tượng với chuyến đi đầu tiên, chị mong muốn đưa gia đình và bạn bè đến Hà Nội để cùng trải nghiệm.

Với chị Cecilia (56 tuổi, đến từ Australia), Hà Nội gây bất ngờ ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố. Nữ du khách ví thời tiết mùa Thu nơi đây “giống như trên thiên đường,” đồng thời thích thú trước những cửa hàng nhỏ ven đường với cách trang trí sáng tạo, mang dấu ấn riêng.

Những chia sẻ trên cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội vào mùa Thu không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn đến từ những trải nghiệm đời thường: đi bộ qua phố cổ, thưởng thức món ăn truyền thống, quan sát sinh hoạt của người dân và cảm nhận sự gần gũi trong giao tiếp.

Mùa Thu trong ký ức người Hà Nội

Nếu với du khách quốc tế, Hà Nội mùa Thu mở ra những trải nghiệm mới mẻ, thì với những người từng gắn bó với Thủ đô, đây còn là dịp trở về với ký ức.

Ông Nguyễn Việt Dũng (83 tuổi, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) từng có nhiều năm sống ở Hà Nội. Nỗi nhớ mùa Thu đã thôi thúc ông trở lại Thủ đô trong năm nay.

Đến Hà Nội đúng những ngày thời tiết đẹp, ông thong thả tham quan phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và khu vực Long Biên; đồng thời thăm họ hàng, gặp lại những người bạn từ thuở nhỏ. Với ông, mỗi nơi đều có vẻ đẹp và cảm xúc riêng. Những món ăn như bún chả, bánh cuốn Thanh Trì vẫn là hương vị ông luôn nhớ mỗi khi nhắc đến Thủ đô.

Ông Dũng nhận thấy Hà Nội có nhiều thay đổi theo hướng thuận tiện hơn cho du khách, từ phương tiện di chuyển đến văn hóa giao tiếp. Tuy nhiên, những hoạt động mua bán trên phố cổ vẫn mang lại cảm giác gần gũi như trong ký ức.

Người dân và du khách nghỉ chân bên gốc cây cổ thụ ven hồ Hoàn Kiếm để cảm nhận không khí dễ chịu của mùa Thu Hà Nội. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ở góc nhìn của người Hà Nội gốc, ông Bùi Quang Đạo (gia đình ông gắn bó với vùng đất Cơ Xá xưa) cho rằng, sự thay đổi của Thủ đô thể hiện rõ qua nhịp sống đô thị. Theo lời kể của ông, quê gốc gia đình nằm trong khu vực Hoàng thành Thăng Long xưa. Sau khi vua Lý Thái Tổ dời đô, làng được chuyển ra khu vực bãi giữa và mang tên Cơ Xá, hay Cơ Xá Nam.

Ông Đạo nhớ Hà Nội ngày trước yên tĩnh hơn, tiếng rao bán hàng xuất hiện thường xuyên trên phố, trong khi đời sống đô thị chưa sôi động như hiện nay. Theo thời gian, thành phố đông đúc hơn, hoạt động kinh doanh phát triển, ẩm thực cũng đa dạng hơn. Dù vậy, ông cho rằng mỗi thời kỳ đều có nét đặc trưng riêng. Điều quan trọng là giữa quá trình phát triển, Hà Nội vẫn giữ được những không gian bình yên để người dân và du khách nghỉ ngơi, tìm lại cảm giác thư thái.

Với người trở lại sau nhiều năm xa Hà Nội hay người đã chứng kiến những đổi thay của Thủ đô, mùa Thu không chỉ là hiện tượng thời tiết mà còn là thời điểm để những giá trị quen thuộc được cảm nhận rõ hơn, từ cảnh quan, ẩm thực đến nhịp sống và ký ức cộng đồng.

Khi mùa Thu trở thành sản phẩm du lịch

Tháng 9/2026, Vietnam Airlines phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với thông điệp “Một mùa Thu-Năm giác quan-Vạn cảm xúc” nhằm kết nối cảnh sắc, ẩm thực, âm nhạc và hoạt động cộng đồng thành những trải nghiệm đa dạng.

Các hoạt động giới thiệu sản vật mùa Thu như: cốm làng Vòng, sấu chín, hồng chín được kết hợp với chương trình âm nhạc, thể thao và trải nghiệm ngoài trời. Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng trên Hồ Tây đầu tháng 10 tạo điểm nhấn kết hợp văn hóa truyền thống với đời sống năng động.

Dự kiến cuối tháng 10, Giải chạy cộng đồng Run for Love tiếp tục đưa người tham gia khám phá các không gian di sản và đô thị của Thủ đô.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn cho rằng Hà Nội có nhiều lợi thế về lịch sử, văn hóa, di sản, ẩm thực và đời sống đô thị. Việc kết nối các lợi thế này nhằm tăng cường liên kết giữa hàng không với văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng; góp phần hình thành những sản phẩm du lịch mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhận định “Chạm thu Hà Nội 2026” góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô. Thành phố tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và hướng tới phát triển bền vững.

Việc xây dựng sản phẩm du lịch theo chủ đề mùa Thu giúp mở rộng trải nghiệm, khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá thành phố. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ, môi trường đô thị và khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bên cạnh những đánh giá tích cực, ý kiến của du khách cũng cho thấy một số vấn đề Hà Nội cần tiếp tục cải thiện như: tình trạng rác thải vứt bừa bãi tại một số khu vực công cộng, khó khăn khi gọi món tại một quán ăn do nhân viên không thể giao tiếp bằng tiếng Anh...

Những góp ý này cho thấy bên cạnh sức hấp dẫn từ cảnh sắc và văn hóa, vệ sinh môi trường, không gian công cộng, khả năng giao tiếp và dịch vụ hỗ trợ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của du khách. Đây là những yếu tố cần được quan tâm để Hà Nội phát huy lợi thế du lịch theo mùa, đồng thời duy trì sức hút quanh năm.

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên hồ Hoàn Kiếm được người dân và du khách yêu thích trong mùa Thu Hà Nội. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Mùa Thu Hà Nội có thể được cảm nhận qua một buổi sáng đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, một món ăn truyền thống, những cửa hàng nhỏ mang dấu ấn riêng hay một khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị. Với người từng gắn bó với Thủ đô, đó có thể là hành trình tìm lại ký ức. Với du khách lần đầu đặt chân đến, đó là cơ hội khám phá một thành phố giàu bản sắc.

Để những cảm xúc ấy trở thành ký ức đẹp và thôi thúc du khách quay trở lại, Hà Nội cần tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa vốn có, đồng thời hoàn thiện môi trường, hạ tầng và dịch vụ du lịch. Bởi lẽ có những điểm đến được nhớ bằng những công trình nổi tiếng, nhưng cũng có những thành phố được nhớ bằng một mùa. Với Hà Nội, mùa Thu là sự hòa quyện giữa cảnh sắc, ký ức và nhịp sống của một đô thị nghìn năm văn hiến./.

Festival Thu Hà Nội 2026: Mở ra không gian di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc" hứa hẹn mang đến không gian văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc tại Công viên Thống Nhất sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9/2026.