Hòa nhạc “Nhân duyên”: Cầu nối văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Ngày 10/10, chương trình hòa nhạc “Nhân duyên-Giai điệu của sự kết nối” diễn ra tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, giới thiệu những sắc màu đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chương trình có sự tham dự của Tham tán Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Đình Dũng, nghị sỹ Hội đồng tỉnh Gyeonggi Oh Hyun Jung, đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng đông đảo khán giả hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Dũng nhấn mạnh âm nhạc không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là ngôn ngữ không biên giới, có khả năng kết nối con người và đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Tham tán Nguyễn Đình Dũng -Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tham dự và phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Theo ông, âm nhạc truyền thống Việt Nam chứa đựng những giá trị được hun đúc qua lịch sử, thể hiện tình yêu quê hương, gia đình, con người và khát vọng hòa bình. Những giai điệu Việt Nam vang lên tại Hàn Quốc góp phần giới thiệu bản sắc dân tộc Việt Nam, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Một điểm nhấn của chương trình là sự phát triển của đoàn nghệ thuật truyền thống “Nhân duyên,” tập thể những người Việt Nam yêu âm nhạc cùng nhau học tập, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc tại Hàn Quốc. Từ những hoạt động cộng đồng ban đầu, đoàn đã tổ chức chương trình hòa nhạc lần thứ ba, thể hiện nỗ lực gìn giữ di sản văn hóa quê hương nơi xa xứ.

Bà Kim Yuri, Giám đốc Trung tâm Không gian Văn hóa Seoro, bày tỏ kỳ vọng buổi hòa nhạc sẽ giúp khán giả hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Bà Kim Yuri, Giám đốc Trung tâm Không gian Văn hóa Seoro, bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của đoàn, đồng thời cảm ơn các nghệ sỹ, tình nguyện viên và đơn vị hỗ trợ tổ chức. Bà kỳ vọng buổi hòa nhạc sẽ giúp khán giả hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để các cộng đồng giao lưu và thêm gắn bó.

Bà Kwon Bo Geun, Giám đốc Trung tâm Toàn cầu Seoul, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên đoàn “Nhân duyên” trong việc duy trì văn hóa truyền thống quê hương, đồng thời nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của các tổ chức và cộng đồng sở tại đối với hoạt động văn hóa của người nhập cư.

Chương trình có sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cộng đồng người Việt tại Hwaseong và các cơ quan, tổ chức địa phương, trong đó có Quỹ Văn hóa và Du lịch Hwaseong. Sự chung tay này góp phần tạo không gian giao lưu, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự gắn kết trong xã hội đa văn hóa.

Cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện các tổ chức, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của tỉnh Gyeonggi chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Nhân duyên. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Các tiết mục như “Mây và Núi,” “Đi săn,” “Trống cơm,” “Tây Nguyên chào Mặt Trời,” “Đất nước tươi đẹp,” “Hát mừng Anh hùng Núp,” liên khúc dân ca Tây Bắc và “O Nara” đã giới thiệu sự phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa nghệ sỹ hai nước trong tiết mục “Đất nước tươi đẹp” tạo điểm nhấn giao thoa nghệ thuật. Những màn trình diễn có sự tham gia của nhiều thế hệ trong cùng gia đình cũng cho thấy vai trò của gia đình trong việc truyền dạy, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Hòa nhạc “Nhân duyên” góp phần đưa văn hóa trở thành cầu nối, giúp các cộng đồng tăng cường hiểu biết và tìm thấy tiếng nói chung. Trong bối cảnh giao lưu nhân dân ngày càng có ý nghĩa đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, những hoạt động như vậy góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội sở tại./.

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.



​