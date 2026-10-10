Hội đua bò Bảy Núi lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ

Ngày 10/10, tại sân đua bò xã An Cư (gần chùa Thơ Mít), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang, Ủy ban Nhân dân xã An Cư tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026.

Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến theo dõi, cổ vũ, góp phần tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Diễn ra trong dịp lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ, hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh An Giang. Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên sân đấu vẫn sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Đằng sau mỗi lượt đua là sự phối hợp khéo léo giữa người điều khiển và đôi bò, cùng quá trình chăm sóc, rèn luyện bền bỉ của các chủ bò.

Theo thể thức loại trực tiếp, các đôi bò thi đấu qua một vòng hô và một vòng thả. Nếu vòng hô giúp bò làm quen với mặt sân, lấy đà, thì vòng thả là thời điểm các đôi bò dồn sức tăng tốc về đích. Người điều khiển phải có kinh nghiệm, sự bình tĩnh và khả năng phối hợp nhịp nhàng để phát huy sức mạnh của đôi bò, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Hàng nghìn người dân và du khách đội nắng đến xem và cổ vũ cho các đôi bò thi đấu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Hòa thượng Chau Prốs (Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Thơ Mít, xã An Cư), Hội đua bò bắt nguồn từ sinh hoạt lao động và phong tục truyền thống của đồng bào Khmer.

Vào dịp lễ Sen Dolta, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer vùng Bảy Núi An Giang thường tổ chức hoạt động vui chơi cộng đồng, trong đó có đua bò, nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người dân và gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no.

Từ những cuộc thi bò trong quá trình cày ruộng giúp các chùa, hoạt động này dần phát triển thành trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực quanh chùa. Qua thời gian, hội đua ngày càng được tổ chức quy củ, thu hút đông đảo người tham gia và trở thành sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của vùng Bảy Núi An Giang.

Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang, qua đó góp phần bảo tồn phong tục truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31, năm 2026. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Hội đua gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, hoạt động sản xuất và lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội trở thành dịp để cộng đồng cùng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi giàu bản sắc, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình đến với du khách.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm), chủ nhân đôi bò số 23. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm, giành giải Nhất; đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm, xã Ba Chúc, đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đôi bò số 14 của ông Chau Suôl, phường Chi Lăng. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao thêm năm giải Khuyến khích cho các đôi bò có thành tích xuất sắc vào vòng tứ kết và giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm.

Trải qua 31 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi không chỉ là sân chơi thể thao dân gian hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa, củng cố tình đoàn kết cộng đồng.

Tiếp nối qua từng mùa Sen Dolta, lễ hội góp phần gìn giữ di sản của đồng bào Khmer, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch văn hóa tại An Giang./.

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