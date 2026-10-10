Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan,” quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tại các địa bàn, từ Phong Nha-Kẻ Bàng đến Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và các xã miền núi.

Chương trình khai mạc và nghệ thuật cùng tên dự kiến diễn ra tối 24/11 tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Phong Nha. Việc lựa chọn không gian này nhằm khai thác giá trị nổi bật của hệ thống hang động và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng sức hút du lịch của Quảng Trị.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Tuần lễ Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026. Hoạt động dự kiến diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị trong hai ngày 25-26/11 và khu vực phía Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trong hai ngày 27-28/11.

Cùng thời gian này, các hoạt động văn hóa, ẩm thực Quảng Trị hưởng ứng Tuần lễ Khinh khí cầu quốc tế dự kiến được tổ chức từ ngày 24-30/11 tại xã Bến Hải, phường Quảng Trị và phường Đồng Hới. Chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại khu vực miền núi, Tuần phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh Việt-Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 tại một số xã, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Trước đó, tối 19/11, Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Hới.

Theo định hướng của tỉnh, các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 phù hợp điều kiện thực tế. Các hoạt động được yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với phong tục, tập quán và đặc trưng văn hóa từng địa bàn; đồng thời kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Theo dự thảo kế hoạch, việc tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch được định hướng trở thành hoạt động có tính thường xuyên, qua đó tạo thêm động lực kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và mở rộng không gian trải nghiệm.

Tỉnh định hướng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và tài nguyên du lịch, đồng thời kết nối các điểm đến để hình thành chương trình, tour tuyến hấp dẫn khách trong nước và quốc tế. Trong đó, du lịch khám phá hệ thống hang động và Phong Nha-Kẻ Bàng được xác định là một trong những nội dung có tiềm năng tạo sức hút, góp phần định vị hình ảnh Quảng Trị trên bản đồ du lịch.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ dừng ở việc tạo ra một chuỗi sự kiện trong thời gian nhất định mà hướng tới hình thành không gian văn hóa có tính liên tục, chiều sâu và khả năng lan tỏa trong đời sống xã hội.

Theo định hướng này, Ngày Văn hóa Quảng Trị tổ chức vào ngày 24 hằng tháng sẽ là nền tảng duy trì các hoạt động văn hóa thường xuyên, tạo cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp, người dân và các chủ thể văn hóa cùng tham gia. Qua đó, những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và đời sống cộng đồng được kết nối với hoạt động du lịch, trở thành nguồn lực phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Quảng Trị hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa-du lịch có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển du lịch bền vững./.

Quảng Trị biến đoàn tàu di sản thành động lực góp phần phát triển du lịch Quảng Trị hướng tới khai thác hiệu quả đoàn tàu di sản Phong Nha-Cố đô Huế, không chỉ kết nối du khách với điểm đến mà còn hình thành chuỗi dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu.