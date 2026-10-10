Đồng Tháp: Làng cổ Đông Hòa Hiệp rực rỡ “Sắc màu di sản”

Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề “Sắc màu di sản.”

Sự kiện có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng, góp phần quảng bá giá trị kiến trúc, văn hóa của làng cổ, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn ký ban hành, lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, phát huy vai trò cộng đồng trong gìn giữ di sản. Qua đó, sự kiện góp phần giới thiệu hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến du khách trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 19/11 tại sân lễ Nhà văn hóa ấp An Lợi, xã Cái Bè. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình chiếu video giới thiệu Làng cổ Đông Hòa Hiệp, nghi thức khai mạc và trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Chương trình được truyền hình trực tiếp.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách có thể tham quan các ngôi nhà cổ, trải nghiệm không gian “Dòng chảy di sản,” khám phá làng nghề, tham gia trò chơi dân gian và gói bánh tét truyền thống.

Các hoạt động như không gian chợ nổi-ẩm thực “Hương sắc phương Nam,” trình diễn nghệ thuật trên sông và “Đêm nhà cổ lên đèn” hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm nét văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Ngày 20/11, hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch” sẽ được tổ chức tại Nhà cổ Ông Ba Đức. Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và những người làm du lịch trao đổi giải pháp bảo tồn kiến trúc truyền thống, gắn gìn giữ di sản với khai thác giá trị du lịch.

Cùng ngày còn có hoạt động tái hiện nghi thức cúng đình, cuộc thi “Cây bẹo Cái Bè,” các chương trình trải nghiệm và đêm hội “Tuổi trẻ với Sắc màu Đông Hòa Hiệp.”

Du khách nước ngoài đến với Làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Hướng đến tăng sức lan tỏa cho sự kiện, trước thời điểm khai hội, tỉnh triển khai nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá như cuộc thi thiết kế logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp, cuộc thi ảnh và video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp,” hội thi “Cổng làng kể chuyện” và chương trình famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp-Từ di sản đến sản phẩm du lịch.”

Cuộc thi sáng tác ca khúc và vọng cổ với chủ đề “Đông Hòa Hiệp-miền nhớ, miền thương” do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì cũng góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Với chủ đề “Sắc màu di sản,” lễ hội năm nay hướng đến kết nối không gian nhà cổ với văn hóa chợ nổi, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm địa phương, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân trong tổ chức hoạt động du lịch. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy sinh kế cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Tháp, đưa hình ảnh làng cổ Nam Bộ giàu bản sắc đến gần hơn với du khách, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với giá trị văn hóa truyền thống./.

Đồng Tháp: Phát huy giá trị văn hóa ở Làng cổ Đông Hoà Hiệp Điểm đáng chú ý của lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay là hoạt động tái hiện chợ nổi Cái Bè, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực đặc trưng; các gian hàng thủ công mỹ nghệ.