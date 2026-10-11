Từ trái tim Mỹ Latinh lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Dù cách xa nửa vòng trái đất, những trang viết chứa đựng tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Việt Nam trong cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Mỹ Latinh, vượt qua rào cản ngôn ngữ và chạm đến trái tim của những người bạn phương xa.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ chan chứa tình hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua, một sáng kiến hợp tác đã được hiện thực hóa thông qua việc xuất bản và phát hành cuốn sách song ngữ Anh - Tây Ban Nha “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.” Cuốn sách được giao cho Nhà Xuất bản Thông tấn (TTXVN) thực hiện cùng sự phối hợp của Đảng PT Mexico.



Tập hợp 46 bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay, ấn phẩm đã chính thức ra mắt và phát hành trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXX do đảng PT tổ chức tại Mexico từ ngày 8-10/10, đánh dấu mốc mới trong việc kết nối giữa quan hệ chính trị và công tác thông tin đối ngoại, qua đó đưa tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến gần hơn với độc giả Mỹ Latinh.



Dày 856 trang, ấn phẩm được chia làm bốn phần nội dung chính: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm vai trò trung tâm của nhân dân; giữ vững hòa bình và nâng cao vị thế đất nước.

Xuyên suốt từng trang sách là ngọn lửa khát vọng xây dựng một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy con người làm trung tâm và văn hóa làm nền tảng.



Nhấn mạnh ý nghĩa của ấn phẩm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” cho biết cuốn sách phản ánh toàn diện tư duy chiến lược trên con đường đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - nơi phát triển kinh tế luôn gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.



Để hoàn thành khối lượng nội dung chính luận đồ sộ trong thời gian ngắn, các đơn vị thuộc TTXVN đã đồng loạt triển khai các nhiệm vụ liên quan, trong đó Nhà xuất bản Thông tấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN khẩn trương tiến hành công tác biên tập và chuyển ngữ, bảo đảm cuốn sách kịp ra mắt đúng dịp hội thảo. Đây còn là kết quả của mối quan hệ truyền thống và bền chặt trong nhiều thập kỷ qua giữa TTXVN và đảng PT Mexico.



Chia sẻ về hành trình này, bà Phùng Thị Mỹ, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định: “Đây không đơn thuần là công việc hoàn thiện một ấn phẩm, mà là hành trình chuyển tải tư tưởng, thông điệp và khát vọng phát triển của Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ của độc giả quốc tế. Giá trị lâu dài của cuốn sách nằm ở những suy ngẫm và sự quan tâm mà nội dung có thể khơi gợi nơi người đọc.”

Song song đó, sự hỗ trợ từ Đảng PT Mexico đã tạo điều kiện đưa cuốn sách đến đúng diễn đàn, nơi từng trang sách đến trực tiếp những chính khách, nhà nghiên cứu quốc tế quan tâm đến mô hình phát triển của Việt Nam.



Sự đón nhận của gần 400 đại biểu đến từ 39 quốc gia tại Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXX cho thấy sức gợi mở của những nội dung ấy.

Với Tổng Bí thư đảng PT Alberto Anaya Gutiérrez, kinh nghiệm Đổi mới của Việt Nam là một quá trình phát triển toàn diện, trong đó, những thành tựu kinh tế đi cùng sự quan tâm đến phúc lợi xã hội và đời sống người dân.



Từ góc nhìn của một chính khách Mỹ Latinh, những nội dung trong cuốn sách không chỉ giúp hiểu thêm về Việt Nam mà còn gợi ra những suy ngẫm về vai trò của chính sách xã hội trong định hướng phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực.



Trong khi đó, ông Rafael Méndez, cựu nghị sỹ và nhà báo Cộng hòa Dominica cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hành trình của Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông, những chuyển biến của Việt Nam mang lại kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các xã hội đang tìm kiếm con đường cải thiện điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm cơ hội phát triển cho người dân.



Những đánh giá của các chính khách và học giả hàng đầu Mỹ Latinh và thế giới cho thấy câu chuyện Việt Nam có thể tìm được điểm gặp gỡ cùng mối quan tâm sâu sắc của độc giả quốc tế, dù khác biệt về lịch sử và điều kiện phát triển.



Từ khâu chuẩn bị nội dung đến việc đưa sách ra mắt tại Mexico, sự phối hợp giữa TTXVN và đảng PT cho thấy ý nghĩa của việc kết nối năng lực thông tin, xuất bản của Việt Nam với mạng lưới quan hệ và diễn đàn chính trị tại nước sở tại.

Mỗi bên đảm nhiệm một phần việc song cùng hướng đến mục tiêu đưa những thông điệp về Việt Nam đến với người đọc bằng hình thức dễ tiếp cận, trong một không gian có khả năng tạo ra trao đổi và tiếp nhận thực chất.



Việc giới thiệu và phát hành thành công cuốn sách trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” vừa bế mạc tại Mexico là minh chứng sinh động cho khả năng chuyển hóa các cam kết hợp tác thành sản phẩm cụ thể, có sức lan tỏa bền vững. Với TTXVN, ấn phẩm tiếp tục khẳng định vai trò của xuất bản như một kênh thông tin đối ngoại hiệu quả, bổ trợ cho báo chí đa phương tiện.



Từ Mexico - trái tim của Mỹ Latinh, câu chuyện về một Việt Nam tự cường, đổi mới tiếp tục gieo mầm hiểu biết, vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè năm châu./.

TTXVN phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” tại Mexico Cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

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