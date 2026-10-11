Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 11/10, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu đã tham quan điểm liên lạc lập pháp cơ sở và “Ngôi nhà đại biểu Nhân đại” Nam Ma Phòng, nghe giới thiệu về mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật, tạo nền tảng để đại biểu Nhân đại các cấp có nhiều cơ hội tiếp xúc cử tri, đưa các nội dung cử tri, người dân quan tâm vào quá trình xây dựng, thẩm định và thông qua các văn bản chính sách.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Vương Đông Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đồng chủ trì buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các nội dung lập pháp, phát huy dân chủ cơ sở và các vấn đề cùng quan tâm.

Đồng chí Lý Tú Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, cho rằng hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là trực tiếp xuống cơ sở, tìm hiểu và khảo sát về tình hình lập pháp và công tác kết nối với cử tri, có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Giới thiệu về dân chủ nhân dân toàn quá trình ở Trung Quốc, đồng chí Lý Tú Lĩnh cho biết dân chủ nhân dân toàn quá trình có lịch sử hơn 70 năm, bao gồm các chế độ đại hội đại biểu nhân dân, hiệp thương chính trị, hợp tác đa đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tự trị dân tộc thiểu số...; xuyên suốt các quá trình bầu cử, hiệp thương, ra quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát; trong đó, kiên trì kết hợp hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vai trò làm chủ của nhân dân và quản lý xã hội bằng pháp luật, tạo nên ưu thế riêng biệt của chế độ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Đây là kết quả của sự kết hợp giữa nguyên lý của chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế ở Trung Quốc và nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Về những mô hình hay của Nhân đại thành phố Bắc Kinh, đồng chí Lý Tú Lĩnh cho biết các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và "Ngôi nhà đại biểu Nhân đại" được thiết lập rộng khắp ở Bắc Kinh, kết hợp với tổng đài đường dây nóng 12345 của thành phố, góp phần quan trọng trong tiếp nhận phản ánh của người dân về tất cả các vấn đề lớn, nhỏ, từ góp ý về những văn bản chính sách, pháp luật, đến những vấn đề nóng liên quan mật thiết đến đời sống người dân; trở thành cách làm sáng tạo trong việc thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình và đưa công tác lập pháp đi sâu về cơ sở ở địa bàn thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, với mục đích cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, đưa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp trở thành trụ cột trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Lý Tú Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Bắc Kinh báo cáo tại buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đánh giá cao mô hình đưa công tác lập pháp gắn với cơ sở, cử tri và nhân dân tại Nam Ma Phòng nói riêng, thành phố Bắc Kinh nói chung, góp phần lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân và dư luận xã hội để cải thiện chất lượng công tác lập pháp thông qua gắn kết đại biểu Nhân đại với nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Việt Nam hết sức coi trọng công tác lập pháp, nhất là lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, cử tri, quần chúng nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, pháp luật.

Các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân từ cơ sở ngày càng được mở rộng, ngoài các hình thức truyền thống trực tiếp như hội thảo, tọa đàm, hội nghị..., còn mở rộng sang các kênh trực tuyến, sử dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, để tăng cường tính dân chủ, khách quan, đa dạng trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển, nhằm hoàn thiện môi trường chính sách, pháp lý tối ưu cho sự phát triển nhanh và bền vững, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, từ đó, luôn đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; cho rằng những mô hình hay trong công tác xây dựng pháp luật là sự gợi mở cho việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, nhất là giữa các ủy ban chuyên môn của hai bên, giữa Hội nghị nhân dân và Nhân đại địa phương, cũng như đại biểu dân cử của hai bên...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Các điểm tiếp nhận ý kiến về lập pháp tại cơ sở là một biện pháp đổi mới, sáng tạo quan trọng trong hiện thực hóa triết lý về dân chủ nhân dân toàn quá trình trong thời đại mới ở Trung Quốc.

Trong đó, điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng được thành lập từ năm 2022, trở thành mô hình kiểu mẫu về việc đóng góp ý kiến, kiến nghị trong xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách liên quan, với tổng cộng 177 ý kiến, kiến nghị, phản ánh hiệu quả về lập pháp được Nhân đại các cấp ghi nhận, liên quan đến 30 dự thảo luật như Luật Giáo dục yêu nước, Luật Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, Luật Thúc đẩy kinh tế tư nhân...

Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, kết hợp chặt chẽ với mô hình “Ngôi nhà đại biểu Nhân đại,” trung tâm phục vụ công tác Đảng và quần chúng, trở thành điểm sáng trong việc lắng nghe ý kiến của người dân, tập hợp sức mạnh đại biểu dân cử, giải quyết bức xúc của quần chúng, với nhiều cách làm hiệu quả, gần gũi, có sức lan tỏa và quy tụ, góp phần đẩy mạnh công tác lập pháp, giải quyết các vấn đề dân sinh./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc Sáng 11/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.