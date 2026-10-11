Cà Mau: Quy tập thành công 3 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm thấy và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (thuộc ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Đây là kết quả quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Khu vực tìm kiếm có diện tích rộng khoảng 500 m², hiện trạng là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp. Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, nơi đây từng là nơi an táng của khoảng 100 liệt sỹ.

Dù đã trải qua các đợt quy tập, di dời lớn vào các năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn một số phần mộ bị sót lại do thời gian lùi xa và sự thay đổi của địa hình.

Sau khi tiến hành xác minh thông tin, khoanh vùng và xác định vị trí, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng đào tìm xuyên suốt nhiều ngày. Ngày 8/10, sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sỹ đầu tiên trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Đến chiều 9/10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thành công hài cốt liệt sỹ thứ hai. Do điều kiện thổ nhưỡng, phần xương cốt đã phân hủy hoàn toàn, tại vị trí hố mộ chỉ còn lại các di vật gồm quần áo, bạt cao su và tóc.

Đến ngày 10/10, tiếp tục phát hiện và cất bốc thành công hài cốt liệt sỹ thứ ba trong tình trạng xương cốt còn nguyên vẹn, kèm theo một số di vật của bộ đội thời kháng chiến như thắt lưng, túi cơm, túi vượt sông…

Tất cả hài cốt và di vật tìm thấy đều được lực lượng chức năng thực hiện thủ tục cất bốc cẩn trọng, trang nghiêm; đồng thời, tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện các hài cốt liệt sỹ đã được đưa về thờ cúng trang nghiêm tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là các hài cốt thứ 8, 9 và 10 được quy tập kể từ khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đi vào hoạt động. Đơn vị đang khẩn trương mở rộng phạm vi rà soát và đào tìm với quyết tâm cao nhất, chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sỹ sớm trở về với đồng đội và quê hương./.

Triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ tại Cần Thơ Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Cần Thơ, với 1.177 trường hợp là thân nhân liệt sỹ thuộc dòng họ ngoại nằm trong diện thu mẫu.

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