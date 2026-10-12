Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Mỹ cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia đáp trả Houthi, nhiều sân bay "báo động đỏ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tham gia cùng Saudi Arabia trong chiến dịch đáp trả lực lượng Houthi tại Yemen, sau vụ tấn công gây thương vong nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Mỹ cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia đáp trả Houthi, nhiều sân bay "báo động đỏ"
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia tấn công đáp trả Houthi.

Israel gia tăng các cuộc không kích tại Liban và Dải Gaza.

Iran không hài lòng với phản hồi của Mỹ về điều kiện mở lại Eo biển Hormuz.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Houthi #Mỹ #Saudi Arabia #Saudi Arabia-Houthi #Iran cảnh báo Saudi Arabia khó kiểm soát Houthi #Saudi Arabia Houthi #Houthi Saudi Arabia #Gia tăng hoạt động của lực lượng Houthi tại Yemen #hoạt động quân sự Houthi Yemen #Houthi Biển Đỏ #Gia tăng hoạt động của lực lượng Houthi #Vai trò của Houthi và liên minh Saudi-Iran #Chiến tranh Saudi Arabia và Houthi #Xung đột Yemen và Houthi đáp trả #Vai trò của lực lượng Houthi #Vai trò của lực lượng Houthi trong xung đột #Mối đe dọa từ Houthi #Houthi Iran #Chiến sự Houthi Israel #Houthi Israel

Podcast mới nhất