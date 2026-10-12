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Công an lấy lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội

Ngày 11/10, Công an xã Thuận An đã xác minh và mời ông L.X.H. (trú tại xã Thuận An) đến làm việc liên quan clip người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế trên đường Dương Đức Hiền.

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Công an lấy lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội
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Bản tin 60s ngày 12/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an lấy lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội.

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(Vietnam+)
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