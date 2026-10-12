Xe né trạm thu phí BOT, nhiều tuyến đường dân sinh chịu áp lực giao thông

Để tránh phải di chuyển qua Trạm thu phí BOT Quảng Trị tại Km763+800 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, nhiều người điều khiển xe ôtô đã chọn đi trên 3 tuyến đường gồm: Quốc lộ 49C nối Tỉnh lộ 578B, đường Hùng Vương nối dài nối Tỉnh lộ 579 và đường qua làng Trà Liên, xã Ái Tử.

Trong đó, Đường tỉnh 579 và đường qua làng Trà Liên, xã Ái Tử nhỏ hẹp, đi qua khu dân cư và trường học. Tương tự, Quốc lộ 49C nối Tỉnh lộ 578B đi qua các xã, phường: Quảng Trị, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình cũng nhỏ hẹp, hai bên đường là những khu dân cư đông đúc và nhiều trường học.

Đường Hùng Vương nối dài với 4 làn xe, có chiều dài 2,1 km kết nối phường Nam Đông Hà với Tỉnh lộ 579, đoạn qua xã Ái Tử rồi ra Quốc lộ 1A đoạn xã Triệu Phong. Đây là tuyến đường kết nối vùng được người dân mong chờ nhiều năm qua.

Cụ thể, đường Hùng Vương nối dài kết nối với đường Hùng Vương hiện có, song song với Quốc lộ 1A đoạn phường Nam Đông Hà và hai xã Ái Tử, Triệu Phong. Khi đường Hùng Vương nối dài hoàn thành cuối năm 2025, nhiều chủ phương tiện chọn đi tuyến đường này, để tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Ái Tử có đặt Trạm thu phí BOT Quảng Trị.

Đường Hùng Vương nối dài giao với Tỉnh lộ 579 tại thôn Ái Tử, xã Ái Tử. Tỉnh lộ 579 từ nút giao với đường Hùng Vương nối dài, đến Quốc lộ 1A dài khoảng hơn 2 km, mặt đường nhỏ hẹp chỉ một làn xe mỗi bên, có nhiều khúc cua quanh co, bên đường có nhiều nhà ở và trường học.

Kể từ khi đường Hùng Vương nối dài hoàn thành, lưu lượng ôtô cá nhân, ôtô tải lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 579 tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên ngày 12/10 trên Tỉnh lộ 579 cho thấy, do mặt đường hẹp nên khi 2 xe ôtô tải trọng lớn lưu thông song song, một xe phải dừng lại nhường đường cho xe còn lại. Vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc cuối chiều, khi có xe ôtô tải lớn lưu thông, xảy ra ùn tắc cục bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã cắm biển tốc độ di chuyển của các phương tiện tối đa chỉ 40 km/giờ, làm gờ giảm tốc độ tại các khúc cua và trường học.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử cho biết, người dân đã có nhiều kiến nghị về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên Đường tỉnh 579. Xã cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh lắp đặt các biển báo cấm xe ôtô trọng tải lớn lưu thông; đồng thời kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng mặt đường và điện chiếu sáng trên Đường tỉnh 579.

Một tuyến đường khác mà nhiều người lái xe ôtô chọn đi để tránh Trạm thu phí BOT Quảng Trị, là đường qua làng Trà Liên, xã Ái Tử. Mặt tuyến đường này thảm bê tông, mặt đường nhỏ hẹp nên hai xe ôtô 5 chỗ tránh nhau khó khăn, hai bên đường cũng có nhiều nhà ở của người dân.

Đây là tuyến đường gần Trạm thu phí BOT Quảng Trị nhất, khi cách khoảng 500m. Do chật hẹp nên phương tiện đi vào tuyến đường này chủ yếu là xe ôtô dưới 9 chỗ và xe ôtô tải nhỏ.

Với nhiều xe ôtô lưu thông, nhất là vào dịp lễ tết, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường này là thường trực. Địa phương làm gờ giảm tốc, cắm biển báo cấm xe ôtô tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường này

. Đặc biệt, vào mưa lũ, chính quyền xã Ái Tử bố trí lực lượng để cảnh báo chủ các phương tiện không đi qua cầu tràn trên tuyến đường này, khi lũ trên sông Thạch Hãn dâng cao.

Trong khi đó, nhiều phương tiện, nhất là xe ôtô tải trọng lớn và xe container khi di chuyển đến Quốc lộ 1A tại Ngã ba Long Hưng, xã Hải Lăng thì vào đường tránh rồi đi đến đường Phan Đình Phùng, phường Quảng Trị.

Sau đó, các phương tiện rẽ vào đường Trần Hưng Đạo rồi theo Quốc lộ 49C qua các xã, phường: Quảng Trị, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình.

Đến xã Triệu Bình, các phương tiện rẽ vào Tỉnh lộ 578B để đi qua địa bàn xã này, sau đó đi tiếp đến đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A) đoạn qua phường Nam Đông Hà, để tránh trạm thu phí BOT Quảng Trị. Quốc lộ 49C và Tỉnh lộ 578B có mặt đường khá chật hẹp, nhiều khu dân cư đông đúc và trường học ở hai bên đường.

Do đó, xe container, xe ôtô tải trọng lớn lưu thông qua khiến người dân bất an, vì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều đoạn trên hai tuyến đường này, cơ quan chức năng đã cắm biển hạn chế tốc độ, làm gờ giảm tốc

. Ông Võ Quốc Bảo, làm việc bên cạnh Quốc lộ 49C đoạn qua xã Ái Tử chia sẻ, mỗi khi có các loại xe tải trọng lớn lưu thông, nhất là vào giờ cao điểm, người dân lo lắng cho sự an toàn, nhất là đối với học sinh. Người dân mong muốn có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn hoặc nâng cấp mở rộng tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân và chính quyền các xã Triệu Thuận cũ, Triệu Đại cũ nay là Triệu Bình có Tỉnh lộ 578B đi qua, đã nhiều lần kiến nghị, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng để đảm bảo an toàn giao thông./.​

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