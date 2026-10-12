Hà Tĩnh lên kế hoạch đại tu Quốc lộ 1A sau thời gian dài xuống cấp

Sau đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh và Cục đường bộ Việt Nam, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4) có kế hoạch khắc phục hư hỏng tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đầu tư theo hình thức BOT do Tập đoàn Cienco4 quản lý, khai thác) trong thời gian dài xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Cơ quan chức năng và người dân phản ánh sự xuống cấp trầm trọng, yêu cầu Tập đoàn Cienco4 sớm khắc phục sửa chữa.

Hiện tại, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh đang hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án sửa chữa lớn (đại tu) quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Dự án đang được đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/10/2026 và triển khai thực hiện từ tháng 11/2026.

Dự án Quốc lộ 1A đoạn từ phía Nam cầu Bến Thủy đến phía Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) đưa vào khai thác từ năm 2014, có vai trò huyết mạch giao thông xuyên suốt. Tuy nhiên, qua nhiều năm vận hành, dưới tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện trọng tải lớn qua lại làm cho mặt đường nhiều đoạn hư hỏng xuống cấp, trầm trọng.

Ghi nhận thực tế trên tuyến cho thấy xuất hiện chi chít các vết rạn nứt chân chim, những vệt hằn lún bánh xe sâu tạo thành rãnh nguy hiểm, cùng hàng loạt ổ gà, ổ voi nham nhở.

Nhiều vị trí lún sụt gây mất an toàn cho ô tô, xe máy tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm trời mưa bão.

Trước thực trạng xuống cấp quốc lộ 1A , tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cienco 4 khắc phục sửa chữa. Sau đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đơn vị quản lý dự án BOT phải hoàn thành toàn bộ việc khắc phục các vi phạm về chất lượng bảo trì, sửa chữa dứt điểm các điểm lún sụt, rạn nứt trên tuyến trước ngày 10/10/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục chây ì hoặc không hoàn thành đúng thời hạn cam kết, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết áp dụng chế tài nghiêm khắc là tạm dừng hoạt động thu phí tại dự án BOT này bắt đầu từ ngày 15/10/2026./.

Lâm Đồng chi hơn 730 tỷ đồng nâng cấp tỉnh lộ nối Quốc lộ 14 với Quốc lộ 28 Tuyến đường có chiều dài hơn 40km sẽ được cải tạo, nâng cấp lên kết cấu cấp cao A1 với khả năng chịu tải trọng lớn và có độ bền cao, ổn định.

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