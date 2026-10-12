Khởi tố, bắt tạm giam Thắng “ật” trong vụ gây rối ở Tràng An.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, còn gọi là Thắng “ật”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bản tin 60s ngày 12/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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