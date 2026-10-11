Cần Thơ: Nâng cao cảnh giác khi tìm việc làm có thu nhập, ưu đãi hấp dẫn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, đã khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Huy (sinh năm 1999, thường trú tại xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiếp tục phát sinh hành vi phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Huỳnh Thanh Huy đã sử dụng thông tin gian dối, đưa ra lời hứa giúp 3 người có việc làm tại Công ty STAPIMEX để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 6/2026, sau khi phát hiện bài đăng tìm việc làm trên Facebook, Huy chủ động để lại số điện thoại nhằm tiếp cận người có nhu cầu, giả danh người tuyển dụng.

Đối tượng đưa ra thông tin không có thật về chính sách ưu đãi mở thẻ tín dụng của công ty với các mức tiền từ 20 triệu đồng cho thời hạn 1 năm, 30 triệu đồng cho 2 năm, 40 triệu đồng cho 3 năm và tăng thêm 10 triệu đồng mỗi năm, thời hạn tối đa 10 năm.

Huy hứa hẹn người tham gia sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp trong vòng 4 tháng, với điều kiện cam kết làm việc tại công ty ít nhất bằng thời gian đã lựa chọn.

Để tạo lòng tin, Huy lập thêm một tài khoản Zalo, giả danh Giám đốc công ty để trực tiếp liên hệ, xác nhận thông tin tuyển dụng và chính sách ưu đãi do mình dựng lên.

Sau đó, đối tượng yêu cầu các bị hại làm hồ sơ, chuyển tiền với nhiều lý do như chi phí làm hồ sơ, mời lãnh đạo công ty, may đồng phục và mở thẻ tín dụng nhận ưu đãi.

Tin tưởng những thông tin trên, 3 bị hại đã chuyển cho Huy tổng cộng 260 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện các cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và Huỳnh Thanh Huy đã khai nhận hành vi giả danh người môi giới việc làm, mạo danh Giám đốc công ty, chủ động liên hệ và đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thanh Huy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm việc làm, nhất là trước những lời mời chào có thu nhập, ưu đãi hấp dẫn hoặc yêu cầu nộp tiền trước khi được tuyển dụng. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin về đơn vị tuyển dụng thông qua các kênh chính thức; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ mục đích, căn cứ và tính hợp pháp của yêu cầu.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như người tuyển dụng đưa ra thông tin thiếu minh bạch, liên tục yêu cầu chuyển tiền hoặc không thực hiện cam kết, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ các tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và tài liệu liên quan, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật./.

Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia và xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

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