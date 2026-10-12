Chạm vào bình minh Mũi Điện: Nét nguyên sơ và nhịp thở du lịch xanh

Không chỉ là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, Mũi Đại Lãnh (Đắk Lắk) còn gây ấn tượng sâu sắc bởi ngọn hải đăng trăm tuổi cùng không gian du lịch văn minh, sạch đẹp và không rác bừa bãi.

Nằm ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ quốc, Mũi Đại Lãnh (Đắk Lắk) hay còn được người dân địa phương gọi là Mũi Điện từ lâu đã là điểm hẹn thiêng liêng của những tâm hồn say mê khám phá.

Từ tờ mờ sáng, vượt qua những bậc đá quanh co, du khách được đền đáp bằng khoảnh khắc vầng thái dương từ từ nhô lên từ biển Đông, dát vàng lên mặt sóng Bãi Môn và đánh thức ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi sừng sững giữa đất trời.

Không chỉ mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ, đến với mũi Đại Lãnh ngày nay, du khách còn ngạc nhiên hơn khi nơi đây có một môi trường du lịch văn minh.

Mặc dù là rừng núi, nhưng dọc lối đi và tại các điểm dừng chân, hệ thống thùng rác phân loại được bố trí khoa học, giữ cho không gian luôn sạch sẽ, tuyệt nhiên không có cảnh rác thải vứt bừa bãi. Sự sắp xếp hợp lý của đơn vị quản lý và ý thức gìn giữ của cả cộng đồng đang làm cho di sản danh thắng cấp quốc gia này thêm phần tỏa sáng./.