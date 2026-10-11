Điện Biên: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông

Tối 11/10, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 bế mạc sau những ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố. Các hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Mông và các dân tộc anh em.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố, trao giải các nội dung văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đối với các nội dung văn hóa, nghệ thuật của 11 đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Mông, tổng cộng có 26 giải A, 31 giải B và 29 giải C. Trong đó, đoàn Điện Biên đạt 5 giải A; Thanh Hóa, Thái Nguyên cùng đạt 3 giải A; Tuyên Quang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu cùng đạt 2 giải A; Nghệ An đạt 1 giải A.

Ở các nội dung trình diễn nghệ thuật khèn Mông, trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, trình diễn nghề truyền thống và trang phục truyền thống dân tộc Mông, Ban Tổ chức cũng trao các giải A, B, C để ghi nhận những phần thể hiện xuất sắc. Riêng Liên hoan nghệ thuật quần chúng có 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C.

Cùng với việc trao giải cho các phần thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội; Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức. Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng tặng quà cho 6 nghệ nhân ưu tú có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Ngày hội.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Ngày hội không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tỉnh Điện Biên cũng trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng. Đây là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nổi bật với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó cùng nhiều di sản, cảnh quan đặc sắc. Đồng bào Mông ở Cao Bằng chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh, với nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phát biểu nhận cờ đăng cai, bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết: Việc tổ chức Ngày hội lần thứ V vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của địa phương, đồng thời khẳng định Cao Bằng sẽ kế thừa kinh nghiệm từ kỳ tổ chức Ngày hội tại Điện Biên, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương để chuẩn bị chu đáo, hướng tới Ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực và giàu bản sắc./.

Điện Biên: Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, thúc đẩy phát triển du lịch Ngày hội có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc, tăng giao lưu giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch.