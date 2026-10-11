Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Chiều ngày 11/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949-01/10/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Hai bên đánh giá cao bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá.

Để phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; trọng tâm là đẩy nhanh kết nối các tuyến đường sắt, mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam và triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt-Trung. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao; phát huy tốt các cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao-quốc phòng-công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu nông sản Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư và đẩy nhanh các dự án kết nối đường sắt.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên biển.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.