Thành phố Hồ Chí Minh biến ẩm thực thành động lực tăng trưởng du lịch

​

Ẩm thực đang định hình lại lựa chọn du lịch, với yếu tố then chốt thúc đẩy du khách đến những điểm đến mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đáng nhớ.

Khi Việt Nam ngày càng được công nhận là điểm đến ẩm thực, Thành phố Hồ Chí Minh đang định vị ẩm thực như một động lực trung tâm của du lịch, phát triển những trải nghiệm và sản phẩm đặc sắc, ngày càng định hình lựa chọn du lịch và thu hút sự chú ý của quốc tế.

Theo các chuyên gia, du khách ngày càng bị thu hút bởi trải nghiệm ẩm thực đường phố, các công thức nấu ăn gia truyền giàu giá trị di sản và ẩm thực cao cấp hiện đại.

Việt Nam có lợi thế đáng kể nhờ sự đa dạng ẩm thực giữa các vùng miền, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng.

Từ những món ăn biểu tượng như phở và bánh mỳ đến ẩm thực cung đình Huế và hải sản tươi sống từ Đồng bằng sông Cửu Long, ẩm thực Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của du khách nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi ngon và bản sắc vùng miền đậm đà.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực và Đặc sản Tập đoàn Saigontourist 2026, diễn ra vào cuối tháng 3, đã thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 10.000 lượt so với năm 2025.

Sự kiện này là lễ hội ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam nhận được danh hiệu "Lễ hội Ẩm thực Tốt nhất Thế giới" trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025, cũng như "Lễ hội Ẩm thực Tốt nhất Châu Á" trong bốn năm liên tiếp từ 2022 đến 2025 tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới.

Lễ hội mang đến một loạt các trải nghiệm ẩm thực đa dạng, với hàng trăm món ăn từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng bốn đến năm sao, đồng thời quảng bá sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ngoài ẩm thực, sự kiện còn là một sân khấu văn hóa với các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và triển lãm các làng nghề truyền thống.

Bên cạnh sự kiện trọng điểm này, một số lễ hội ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần xây dựng nên thương hiệu mạnh mẽ trong lòng du khách trong và ngoài nước. Những lễ hội đó bao gồm Lễ hội Bánh mỳ Việt Nam, Ngày Phở và Lễ hội Bún Việt Nam.

Lễ hội Bánh mỳ Việt Nam, nay đã bước sang năm thứ tư, đã giúp nâng tầm bánh mì vượt ra khỏi vị thế món ăn đường phố thông thường trở thành biểu tượng ẩm thực được công nhận toàn cầu.

Trong khi đó, Lễ hội Bún Việt Nam đã giới thiệu đến du khách nhiều món ăn làm từ gạo đa dạng, bao gồm bún, phở, hủ tiếu và bánh tam, đồng thời trưng bày các quy trình sản xuất truyền thống và mang đến cơ hội giao lưu với các chuyên gia ẩm thực.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những sự kiện như vậy được thiết kế để tạo ra những không gian ẩm thực sống động, tôn vinh các giá trị truyền thống đồng thời khuyến khích sự đổi mới, từ đó nâng cao trải nghiệm tổng thể của du khách.

Những phát hiện gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của ẩm thực trong quyết định du lịch.

Một cuộc khảo sát của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho thấy 35% du khách Việt Nam coi ẩm thực là động lực chính khi đi du lịch, đưa họ vào nhóm những người đam mê du lịch ẩm thực hàng đầu châu Á.

Du khách Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm ẩm thực địa phương khi lựa chọn điểm đến.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia của Agoda tại Việt Nam, cho biết kết quả phản ánh vai trò trung tâm của ẩm thực trong văn hóa và hành vi du lịch của người Việt Nam.

Đối với nhiều người, một chuyến đi chỉ được coi là trọn vẹn khi bao gồm những trải nghiệm ẩm thực địa phương đích thực, dù là trong nước hay ngoài nước.

Các chuyên gia nhận định rằng, vì ẩm thực gắn liền sâu sắc với đời sống hàng ngày và bản sắc văn hóa của Việt Nam, các điểm đến cần tận dụng ẩm thực như một động lực chính để vừa giữ chân du khách trong nước vừa thu hút du khách quốc tế.

Ngành du lịch thành phố không chỉ mở rộng quy mô mà còn chuyển hướng sang nâng cao chất lượng, tăng cường kết nối và nâng cao khả năng tạo ấn tượng lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước định vị mình là một đầu mối kết nối các điểm đến, tổ chức thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch truyền cảm hứng cho những hành trình du lịch mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của một siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai một loạt các chương trình chiến lược để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và ẩm thực đặc sắc.

Ngành du lịch đã thực hiện các đánh giá chuyên sâu nhằm xác định tiềm năng của du lịch ẩm thực, với mục tiêu định vị thành phố là điểm hội tụ các món ăn đặc sắc trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh quảng bá ẩm thực như một sản phẩm du lịch chủ lực để gia tăng sức hút cho thành phố. Sở Du lịch cũng đã tiến hành khảo sát chi tiết để xây dựng 20 chương trình du lịch ẩm thực chuyên biệt dành cho du khách.

Các chương trình này bao gồm những tour theo chủ đề như "Vespa Le La," trải nghiệm vùng ven biển Sài Gòn, tour xe buýt hai tầng kết hợp ăn tối trên du thuyền Indochina, và các chuyến hành trình khám phá ẩm thực tại các địa phương lân cận như Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mỗi chương trình du lịch ẩm thực đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm độc đáo, kết hợp hài hòa giữa ăn uống, mua sắm và tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận. Cách tiếp cận này nằm trong chiến lược tổng thể của thành phố nhằm phát triển du lịch ẩm thực đến năm 2030.

Dưới góc độ của người dân địa phương, các chương trình này không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan thông thường mà còn mở ra cơ hội khám phá những câu chuyện văn hóa, lịch sử và lối sống bản địa thông qua ẩm thực. Đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, du lịch ẩm thực đang trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn cho các kỳ nghỉ.

Du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2026 cũng ghi nhận một diện mạo du lịch mới mẻ, trong đó ẩm thực nổi lên như một điểm nhấn đặc biệt. Từ các điểm tham quan đô thị hiện đại đến du lịch sinh thái và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm ẩm thực giờ đây được lồng ghép một cách tinh tế vào các hành trình du lịch.

Với những bước phát triển này, Thành phố Hồ Chí Minh đang định vị ẩm thực không chỉ là một điểm thu hút khách mà còn là yếu tố then chốt định hình lựa chọn du lịch - giúp thúc đẩy nhu cầu, tăng cường sự gắn kết của du khách và đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới./.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

​