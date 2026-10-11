Quảng Trị tổ chức lại không gian, chỉnh trang và phát triển du lịch biển

Từ chỉnh trang điểm đến, thúc đẩy đầu tư đến mở rộng kết nối và xây dựng sản phẩm văn hóa... tỉnh Quảng Trị đang chuyển từ khai thác những lợi thế sẵn có sang tổ chức lại không gian, đa dạng trải nghiệm và tạo thêm sức hút cho du lịch.

Tại bãi biển Nhật Lệ, khoảng 80 hộ kinh doanh đã đồng ý trả lại vị trí kinh doanh, trong đó, 29 chủ nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2 đang sắp xếp, di dời.

Việc thu hồi mặt bằng đánh dấu bước chuyển động trong quá trình chỉnh trang không gian ven biển ở Quảng Trị - vấn đề từng gặp rất nhiều khó khăn trong nhiều năm qua tại địa phương.

Theo quy hoạch, khu vực thu hồi, chỉnh trang ở trục đường Trương Pháp và không gian biển Nhật Lệ có quy mô khoảng 96ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng.

Phía Đông đường Trương Pháp được định hướng bố trí công viên, quảng trường, bãi tắm và không gian công cộng, phía Tây phát triển các khu đô thị, dịch vụ và bãi đỗ xe.

Phương án mở rộng đường Trương Pháp cùng các tuyến kết nối cũng hướng tới cải thiện giao thông, tăng khả năng tiếp cận bờ biển và tạo không gian phát triển dịch vụ, kinh tế biển vào ban đêm.

Hàng dừa mới trồng dọc đường Trương Pháp, phường Đồng Hới (Quảng Trị), từng bước tạo cảnh quan xanh cho khu vực bãi biển Nhật Lệ, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và phục vụ phát triển du lịch. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Tính, chủ nhà hàng Làng Biển, cho biết các hộ kinh doanh ở đây đều đồng tình, chấp hành việc thu hồi đất để chỉnh trang không gian biển phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, bà Tính cũng như nhiều hộ dân khác mong muốn chính quyền thực hiện đúng quy định về đền bù, hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khi sắp xếp lại mặt bằng.

Cùng với Nhật Lệ, khu vực bãi biển Đá Nhảy cũng được tập trung chỉnh trang. Việc làm mới các điểm đến ven biển nhằm góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên, thay vì chủ yếu khai thác nhu cầu tắm biển trong mùa hè.

Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án, công trình nhằm phát triển sản phẩm du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý có tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí U Bò-hồ Thác Chuối với quy mô hơn 167ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hướng tới khởi công dự án vào cuối tháng 10/2026. Khi được triển khai, tổ hợp này sẽ bổ sung sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp cho địa phương.

Tỉnh đang mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến bằng đường sắt và đường hàng không. Trong đó, tuyến tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” vừa khai trương tại ga Đồng Hới ngày 28/8 góp phần mở thêm lựa chọn trải nghiệm các điểm đến di sản bằng đường sắt.

Từ ngày 16/8, Sun PhuQuoc Airways đưa vào khai thác các đường bay Đồng Hới-Hà Nội và Đồng Hới-Cam Ranh, bổ sung kết nối hàng không cho du khách.

Các tuyến vận tải mới đã tạo thêm điều kiện để du khách kết hợp nhiều điểm tham quan trong cùng một hành trình, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách cho các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Trị.

Du khách trải nghiệm đu dây ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Quảng Trị đang tính toán tăng tần suất tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 với các hoạt động tại Phong Nha-Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị và khu vực Hiền Lương-Bến Hải nhằm kết nối các không gian thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, quảng bá những giá trị đặc trưng của tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị vào ngày 24 hằng tháng đang được ngành Văn hóa xây dựng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Tỉnh và các doanh nghiệp du lịch ở Quảng Trị đang xây dựng ý tưởng tổ chức chương trình pháo hoa định kỳ hằng tháng. Nếu các kế hoạch được thông qua và triển khai, du lịch Quảng Trị sẽ có thêm những sản phẩm văn hóa, giải trí được tổ chức định kỳ, mở rộng không gian và thời gian trải nghiệm cho du khách, tạo thêm sức hút cho điểm đến ngoài các dịp lễ, mùa cao điểm.

Cách làm mạnh mẽ, quyết liệt này của Quảng Trị đang mở ra hướng chuyển dịch tích cực, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong 9 tháng của năm 2026, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng, tăng 11,67%.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tăng 17,1%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,8%. Có thể thấy, hoạt động du lịch ở Quảng Trị không chỉ gia tăng về lượng khách mà còn tạo thêm nguồn thu cho các ngành dịch vụ liên quan./.

Đồng thuận tháo dỡ kiốt, trả lại không gian bãi biển Nhật Lệ Dù còn nhiều khó khăn, nhất là việc tìm địa điểm kinh doanh mới, nhiều hộ dân đã chủ động chấp hành chủ trương, góp phần xây dựng bãi biển Nhật Lệ thông thoáng, văn minh.