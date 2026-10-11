Du lịch Việt – Trung: Sau đà tăng trưởng là cuộc đua về trải nghiệm

Một tour du lịch có thể bắt đầu từ sức hấp dẫn của điểm đến, nhưng quyết định của khách hàng còn phụ thuộc vào những yếu tố rất cụ thể: lịch trình có hợp lý, giá cả có cạnh tranh, việc thanh toán có thuận tiện, dịch vụ có đáp ứng kỳ vọng hay không…

Tại chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội – Việt Nam ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 9 vừa qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nêu rõ những yêu cầu này khi trao đổi với đối tác Việt Nam.

Theo đó, hướng dẫn viên sử dụng tiếng Trung, nền tảng số hỗ trợ đặt dịch vụ, chất lượng phục vụ và sự thuận tiện trong suốt hành trình đều được đặt lên bàn thảo luận. Đó cũng là những yếu tố cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến đang đi sâu vào chất lượng trải nghiệm, nơi những lợi thế về cảnh quan hay khoảng cách địa lý cần được chuyển thành sản phẩm cụ thể.

Từ quảng bá đến tổ chức hành trình

Những yêu cầu của đối tác Trung Quốc không mới, nhưng đặt ra sức ép rõ ràng với doanh nghiệp du lịch Việt Nam: khách cần được phục vụ thuận tiện từ lúc tìm hiểu thông tin, đặt tour cho đến khi kết thúc chuyến đi. Bởi điểm đến dù có di sản độc đáo, ẩm thực phong phú hay nhiều hoạt động về đêm vẫn khó tạo ấn tượng trọn vẹn nếu di chuyển bất tiện, thông tin mù mờ, chất lượng dịch vụ thiếu đồng đều.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Trần Quang, thành phố hướng tới tăng cường hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, từ nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng tour phù hợp đến chia sẻ thông tin, quảng bá và ứng dụng công nghệ nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.

Đáng chú ý là hoạt động xúc tiến cần được nối tiếp bằng việc xây dựng và bán sản phẩm. Một chương trình giới thiệu có thể giúp đối tác biết về điểm đến, nhưng để khách “quẹt thẻ” đặt tour, doanh nghiệp còn phải thống nhất lịch trình, giá bán, chất lượng dịch vụ và phương thức tổ chức. Nếu thiếu sự kết nối này, hình ảnh điểm đến dù được quảng bá rộng rãi cũng khó chuyển thành lượng khách ổn định.

Chương trình “Giao lưu cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 - Liên hoan tiếng hát dân ca trên sông biên giới" diễn ra vào tháng 6/2026. (Ảnh minh họa: Chu Hiệu/TTXVN)

Là một trong những địa phương đang đẩy mạnh kết nối du lịch với Trung Quốc, Hà Nội đã sẵn sàng với di sản, ẩm thực, mua sắm và du lịch đêm để bổ trợ nhau trong một hành trình.

Theo đó, du khách có thể dành thời gian khám phá phố cổ, thưởng thức món ăn địa phương, tìm hiểu đời sống văn hóa hoặc trải nghiệm thành phố sau khi các điểm tham quan ban ngày đóng cửa. Giá trị của sản phẩm nằm ở cách kết nối những hoạt động ấy thành một chuyến đi có nhịp hợp lý, thay vì dồn quá nhiều điểm dừng vào một lịch trình ngắn. Với doanh nghiệp lữ hành, việc họ cần làm là chọn đúng điểm đến, bố trí đủ thời gian và tạo sự liền mạch giữa các chặng.

Thị trường lớn vẫn cần sản phẩm mạnh

Áp lực đổi mới sản phẩm càng rõ khi “soi” vào diễn biến của thị trường Trung Quốc. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3% so với năm trước. Nhưng trong 8 tháng năm 2026 vừa qua, lượng khách từ thị trường này đạt khoảng 3,54 triệu lượt, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể mức tăng 14,4% của tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam, chiếm khoảng một phần tư tổng lượng khách quốc tế trong năm 2025. Quy mô ấy tạo nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp, song mức tăng trưởng gần như đi ngang trong những tháng đầu năm nay cho thấy không thể chỉ dựa vào đà tăng của năm trước để duy trì sức hút.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo quý III vừa diễn ra ngày 9/10, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch cần gắn với đổi mới hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm phù hợp nhu cầu, tăng cường ứng dụng công nghệ và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu cũng là những mục tiêu được ngành du lịch đặt ra.

Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Với thị trường Trung Quốc, điều đó đòi hỏi doanh nghiệp có thêm sản phẩm để khách lựa chọn sau khi đã đến Việt Nam, thay vì tập trung chủ yếu vào những chương trình tham quan ngắn ngày.

Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, hoạt động buổi tối hay các tuyến kết nối nhiều địa phương đều có thể mở rộng lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm cần có nội dung đủ rõ và dịch vụ tương xứng để thuyết phục khách dành thêm thời gian, chi tiêu nhiều hơn.

Ở chiều khách Việt sang Trung Quốc, dữ liệu trên Traveloka đang cho thấy một góc nhìn khác. Trong 8 tháng năm 2026, Lệ Giang tăng 11 bậc, Đại Lý tăng 9 bậc và Lhasa tăng 17 bậc, lên vị trí thứ 18 trong danh sách điểm đến Trung Quốc được khách Việt đặt dịch vụ trên nền tảng này. Số thành phố Trung Quốc có lượng đặt chỗ đáng kể từ khách Việt cũng tăng gần 50%.

Mặc dù dữ liệu của một nền tảng đặt dịch vụ chưa thể đại diện cho toàn bộ thị trường khách Việt, song sự đa dạng trong lựa chọn điểm đến gợi mở cơ hội để doanh nghiệp lữ hành phát triển những hành trình theo sở thích cụ thể hơn, từ khám phá cảnh quan, kiến trúc đến tìm hiểu văn hóa và đời sống địa phương. Khi nhu cầu không chỉ tập trung vào một vài đô thị quen thuộc, cách thiết kế tour cũng cần linh hoạt hơn.

Một hành trình hấp dẫn không nhất thiết phải có thật nhiều địa danh. Điều quan trọng là mỗi điểm dừng đóng góp gì cho chuyến đi, khách có đủ thời gian khám phá hay không và các trải nghiệm có bổ trợ nhau hay không. Đây cũng là kinh nghiệm có thể tham khảo khi doanh nghiệp Việt Nam xây dựng sản phẩm đón khách Trung Quốc.

Du khách Việt trải nghiệm Huyền Không Tự– một trong những công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo và ấn tượng nhất Trung Quốc với tuổi đời khoảng 1500 năm. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Liên kết xây dựng sản phẩm thực tế

Đại diện các đơn vị lữ hành chuyên khai thác thị trường Trung Quốc gợi ý hướng phát triển đáng chú ý là các tour tuyến kết nối nhiều địa phương và sản phẩm du lịch xuyên biên giới.

Chẳng hạn như khu vực thác Bản Giốc của Việt Nam và thác Đức Thiên của Trung Quốc có lợi thế về cảnh quan, có thể trở thành điểm nhấn trong các chương trình du lịch liên kết. Nhưng để khai thác hiệu quả, các bên cần phối hợp về tổ chức tour, điều kiện qua lại, thời gian tham quan, thông tin hướng dẫn và dịch vụ đi kèm.

Những yếu tố này cần được tính toán ngay từ khâu xây dựng sản phẩm. Cảnh quan có thể thu hút khách ban đầu, nhưng sự thuận tiện và chất lượng tổ chức mới quyết định hành trình có suôn sẻ hay không. Với tour xuyên biên giới, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các địa phương càng có ý nghĩa trực tiếp đối với trải nghiệm của du khách.

Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026-2027 đang tạo thêm khuôn khổ để hai bên thúc đẩy quảng bá, phát triển sản phẩm và tăng cường kết nối. Hiệu quả hợp tác sẽ thể hiện rõ hơn khi doanh nghiệp tìm được đối tác phù hợp, các tour mới được đưa ra thị trường và những vướng mắc về dịch vụ, tổ chức hành trình từng bước được tháo gỡ.

Toàn cảnh Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Với du lịch Việt Nam, thị trường Trung Quốc có vai trò quan trọng, nhưng quy mô lớn không đồng nghĩa với sức hút được bảo đảm lâu dài. Khi tăng trưởng chững lại, việc giữ khách đòi hỏi nhiều hơn những chiến dịch quảng bá hay các tuyến tham quan quen thuộc. Chất lượng phục vụ, sự thuận tiện và nội dung trải nghiệm cần được tính toán kỹ trong từng sản phẩm.

Cuộc cạnh tranh ấy khởi đầu từ chính những chi tiết trong một chuyến đi: lịch trình có hợp lý, dịch vụ có xứng với chi phí, du khách có muốn ở lại lâu hơn và còn lý do để trở lại hay không…? Khi doanh nghiệp hai nước cùng tìm được đáp án chung, hợp tác du lịch sẽ tạo thêm nhiều giá trị thực chất cho cả hai thị trường./.

Người Việt Nam đang mở rộng bản đồ khám phá du lịch Trung Quốc theo hướng nào? Lệ Giang, Đại Lý và Lhasa đang nổi lên trong lựa chọn của du khách Việt, cho thấy hành trình tới Trung Quốc không còn chỉ xoay quanh những thành phố quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến.