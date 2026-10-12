Hà Nội thay thế phương tiện, điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 33

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 12/10, Trung tâm Tân Đạt (đơn vị trực thuộc Transerco) sẽ đưa 11 xe buýt điện sức chứa trung bình vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 33 (Cụm Công nghiệp Thanh Oai-Xuân Đỉnh).

Đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, cũng từ ngày 12/10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 33 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Các chỉ tiêu dịch vụ được điều chỉnh như sau: Giờ hoạt động đầu A: 5h-21h15; Giờ hoạt động đầu B: 5h-21h15. Tần suất: 10-20-24 phút/lượt.

Trước đó, trong các ngày 5 và 6/10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã triển khai thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50. Ngày 8/10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục đưa vào khai thác 15 xe buýt điện mới trên tuyến buýt số 83 (Bến xe Gia Lâm-Bến xe Hưng Yên).

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc đưa các phương tiện xe buýt điện vào thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống trên các tuyến nói trên nhằm hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco lên trên 51% trong năm 2026, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đã đề ra theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo kế hoạch, Hà Nội quyết tâm hoàn thành chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên toàn địa bàn thành phố chậm nhất vào năm 2030; trong đó, đối với khu vực đô thị trung tâm, nội thành (trong phạm vi Vành đai 4), toàn bộ xe buýt vận hành phải chuyển đổi sang xe buýt điện để bảo đảm yêu cầu phát triển giao thông xanh, hiện đại và bền vững.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2025-2026 hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh; mở rộng mạng lưới xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng các trạm sạc xe buýt điện, năng lượng xanh (bao gồm cả trạm sạc nhanh); tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh (dự kiến) năm 2025 là 10%, năm 2026 là 20-23%.

Xe mang màu xanh lá đặc trưng, với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. (Ảnh: Transerco)

Giai đoạn 2027-2030, chuyển đổi theo lộ trình, 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu diezel chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030. Tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh (dự kiến) năm 2027 là 34-39%; năm 2028 là 47-54%; năm 2029 là 79-89%; năm 2030 là 100%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh theo hướng đồng bộ, phù hợp với thời gian khấu hao phương tiện để tăng tính hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương xây dựng phương án quy hoạch hệ thống trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh cho phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; đồng thời rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp nguồn điện cho phương tiện giao thông điện; trong đó, có xe buýt điện theo từng giai đoạn./.

Hà Nội tiếp tục thay thế đưa vào khai thác hàng loạt các xe buýt điện mới Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục thay thế đưa xe buýt điện vào hoạt động, là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh theo kế hoạch đề ra.

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