Hà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên vượt xa năng lực thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, tối 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này và các cây cầu trọng điểm của Thủ đô.

Thông tin đến TTXVN, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là một trong những trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây thành phố. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp.

Tuy nhiên, thông tin từ cơ quan quản lý giao thông, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn. Khi lưu lượng xe tăng cao, chỉ một tình huống va chạm hoặc phương tiện di chuyển bất thường cũng có thể ảnh hưởng đến dòng xe phía sau, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc dây chuyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhận định, bên cạnh áp lực từ lưu lượng phương tiện, một số hành vi của người điều khiển phương tiện cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý là tình trạng lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn hoặc phanh gấp khi mật độ phương tiện đông.

Những hành vi này không chỉ cản trở dòng phương tiện mà còn làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt trên các tuyến đường có tốc độ lưu thông cao và không gian xử lý tình huống hạn chế.

Nguy cơ mất an toàn giao thông cũng cần được chú ý tại các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Nhật Tân. Tại những khu vực này, sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện, cùng với việc chuyển làn đột ngột hoặc phanh gấp, có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý của các lái xe phía sau, dẫn đến va chạm và ùn tắc.

Trước thực tế trên, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Khi tham gia giao thông, lái xe phải chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, quy định về tốc độ và làn đường.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát kỹ trước khi chuyển làn và sử dụng tín hiệu báo hướng chuyển động theo quy định. Khi dòng phương tiện đông, cần hạn chế phanh gấp, chuyển làn liên tiếp hoặc thực hiện các thao tác đột ngột có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông lưu ý lái xe lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, tăng cường quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Người điều khiển phương tiện không di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ những trường hợp được phép theo quy định. Việc sử dụng không đúng mục đích làn dừng xe khẩn cấp có thể gây khó khăn cho công tác xử lý sự cố và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông.

Trước khi di chuyển vào đường trên cao, cầu vượt và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp để hạn chế những tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chủ động nhường đường và ứng xử đúng mực khi lưu thông là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc dây chuyền, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô./.

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