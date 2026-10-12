Ùn ứ kéo dài cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh do thi công metro

Trong sáng 12/10, đường Trường Chinh, đoạn qua khu vực thi công nhà ga Phạm Văn Bạch của tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành-Tham Lương), xảy ra tình trạng ùn ứ.

Do mặt đường bị thu hẹp để thi công dự án theo hướng từ Tham Lương vào trung tâm thành phố, lượng phương tiện xếp hàng dài qua các nút giao và khu vực công trường trên đường Trường Chinh, cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Ghi nhận trong sáng 12/10, đường Trường Chinh ùn ứ kéo dài tại các giao lộ, từ đoạn giao với đường Phan Văn Hớn đến ngã ba Mũi tàu Cộng Hòa (nút giao Trường Chinh-Cộng Hòa). Đây là trục đường chính từ nút giao An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, có lưu lượng phương tiện rất lớn.

Theo thông báo trên bảng hướng dẫn, đường Trường Chinh, đoạn từ đường Chế Lan Viên đến ngã ba Mũi tàu Cộng Hòa, thi công nhà ga Phạm Văn Bạch từ ngày 7/10, hạn chế các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực này được rào chắn từ ngày 10/10. Do đó, trong ngày đầu tuần 12/10, lượng phương tiện đổ về vẫn rất đông, gây ùn ứ kéo dài.

Theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh), do lượng phương tiện lưu thông theo hướng từ Tham Lương về Cộng Hòa lớn nên các đơn vị đã tạm thời mở thêm một làn cho xe lưu thông ở phía ngược lại. Đây là phần đường trước đây cho xe lưu thông từ trung tâm thành phố về Tham Lương.

Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến mặt đường bị thu hẹp cục bộ trong thời gian qua là do chủ đầu tư và đơn vị thi công phải mở rộng rào chắn để phục vụ thi công hầm đoạn ga Phạm Văn Bạch.

Phương tiện ùn ứ hướng từ Tham Lương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Hiện, cơ quan chức năng đang thử nghiệm tổ chức một làn ở chiều ngược lại để giảm áp lực giao thông tại các vị trí rào chắn. Đây là phương án điều tiết giao thông tại hiện trường. Sở sẽ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn nhằm giảm ùn ứ.

Ngoài khu vực thi công nhà ga Phạm Văn Bạch, từ ngày 10/10, nhiều tuyến đường tại khu vực các nhà ga khác cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông, thu hẹp mặt đường để thi công dự án metro Bến Thành-Tham Lương.

Tại nhà ga Tao Đàn, đường Cách mạng Tháng Tám được tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, được tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Khu vực nhà ga Bảy Hiền, các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Theo ông Vũ Văn Vịnh, để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trên trục Cách Mạng Tháng Tám-Trường Chinh, việc mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực. Bề rộng phần đường dành cho xe lưu thông được tính toán nhằm duy trì khả năng lưu thông; đồng thời, bảo đảm lối tiếp cận phục vụ sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực.

Trong sáng 12/10, giao thông tại khu vực thi công các nhà ga Tao Đàn và Bảy Hiền cơ bản ổn định. Dù phương tiện đông, nhiều người còn lúng túng với phương án phân luồng mới nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như tại khu vực công trường nhà ga Phạm Văn Bạch./.

Rào chắn thi công metro gây ùn ứ tại cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh Sáng 12/10/2026, đường Trường Chinh, đoạn qua khu vực thi công nhà ga Phạm Văn Bạch của tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành-Tham Lương) xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.