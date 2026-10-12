Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Sáng 12/10, tại phường An Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 6 phường của thành phố Đà Nẵng gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà…

Nâng cao chất lượng giáo dục, an sinh xã hội và hiệu quả hành chính công

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng báo cáo những nội dung Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Cử tri bày tỏ quan tâm, đề xuất các kiến nghị về: tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, theo chất lượng thực chất; nâng cao chất lượng dạy môn lịch sử, coi đây là một nội dung quan trọng trong giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ; rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật liên quan theo hướng tăng nặng mức xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tăng định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn; dành tỷ lệ tối thiểu quỹ đất công cộng hoặc quỹ đất từ chuyển đổi công năng các trụ sở cho không gian sinh hoạt cộng đồng và sân chơi trẻ em…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Quang Bửu đã trực tiếp giải trình các vấn đề trọng tâm như: Hiện thành phố cơ bản đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh, đẩy mạnh Đề án nâng cấp trường lớp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội và duy trì khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Thành phố cũng tiếp tục củng cố chính quyền hai cấp, xử lý quỹ nhà đất dôi dư làm không gian công cộng; đồng thời quyết liệt xử lý tin nhắn/SIM rác, lừa đảo mạng, hàng giả và kéo giảm tai nạn giao thông.

Đặc biệt, Đà Nẵng duy trì và phát triển mô hình "Hành chính công chủ động" và ứng dụng "Đà Nẵng Smart City" (1,9 triệu tài khoản) làm kênh tiếp nhận, giải quyết phản ánh của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã tiếp thu 16 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ cử tri, tập trung vào 8 nhóm vấn đề và 24 nhóm kiến nghị cụ thể; đồng thời đánh giá các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phản ánh khá toàn diện những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm.

Đồng chí cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 9%; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Quốc hội khóa XIV đã và đang triển khai một khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp thứ 2 sắp tới tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Pháp luật trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm quản lý mà phải thực sự kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với hoàn thiện thể chế, theo Thường trực Ban Bí thư, điều quan trọng hơn là khâu tổ chức thực hiện. Hiện nay, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách lớn đã được ban hành; một số điểm nghẽn về thể chế từng bước được tháo gỡ. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện như thế nào để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chủ trương đúng mà tổ chức thực hiện không tốt thì hiệu quả không cao. Chính sách tốt mà chậm đi vào cuộc sống thì người dân và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Vì vậy, theo đồng chí, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là nâng cao công tác tổ chức thực hiện, phải rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đã thông tin về Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Trung ương đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; huy động, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Cuối cùng, nhân dân là người thụ hưởng những thành quả của sự phát triển.

Nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,31%; riêng quý 3 tăng 11,83%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cho thấy nền kinh tế thành phố đang duy trì đà tăng trưởng và có sự tăng tốc.

Các lĩnh vực du lịch, thương mại-dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, đầu tư và nhiều hoạt động kinh tế khác đang phục hồi và phát triển.

Thành phố sau khi mở rộng không gian phát triển có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, logistics, du lịch, dịch vụ, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực.

"Nhưng lợi thế chỉ trở thành động lực phát triển khi chúng ta có cơ chế phù hợp, quản trị tốt và tổ chức thực hiện hiệu quả. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, quyết liệt đồng thời phải có sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri thành phố Đà Nẵng,” Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí cho biết Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Nhưng đồng thời, thành phố cũng phải chủ động hơn nữa trong việc nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới. Đặc biệt, đối với đất đai, tài sản công và các dự án còn tồn đọng, phải xử lý theo tinh thần đúng pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản Nhà nước, nhưng cũng không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm lãng phí nguồn lực phát triển.

Về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền cơ sở. Cử tri phản ánh các nội dung như khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp, còn vướng về vị trí việc làm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ...

Chia sẻ với những băn khoăn đó của bà con cử tri, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chúng ta phải xác định rõ mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức bộ máy không phải đơn thuần là giảm đầu mối, giảm số lượng cơ quan, mà quan trọng hơn là xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Thước đo cuối cùng là: người dân đi lại ít hơn, thủ tục nhanh hơn, kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để báo cáo với cử tri.

“Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi,” đồng chí nêu rõ.

Đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tiếp tục tổng hợp, đánh giá khách quan từ thực tiễn. Cái gì đã rõ, đã phù hợp thì mạnh dạn phân cấp; cái gì còn vướng thì phải kịp thời tháo gỡ; cái gì chưa phù hợp thì phải sửa đổi, hoàn thiện. Quan trọng nhất là không để những bất cập của bộ máy trở thành gánh nặng đối với người dân.

Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá cán bộ; lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm những tiêu chí quan trọng. Đồng thời, phải tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhưng dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với tuân thủ pháp luật, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những vấn đề cử tri đặt ra trong lĩnh vực này rất đáng quan tâm. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư cho rằng muốn phát triển nhanh và bền vững thì yếu tố quyết định vẫn là con người, tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo. Cần chuyển mạnh từ tư duy ứng dụng đơn lẻ sang đổi mới phương thức quản trị, khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Đà Nẵng là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng chí mong muốn thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, đồng thời tổng kết thực tiễn để đóng góp cho quá trình hoàn thiện chính sách chung của cả nước.

Về mục tiêu tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, Trung ương đã có những chủ trương nhất quán trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Tăng trưởng là rất quan trọng, nhưng tăng trưởng cuối cùng phải được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, môi trường sống và những dịch vụ công tốt hơn cho người dân.

Đối với Đà Nẵng, theo đồng chí, phát triển nhanh phải đi cùng với phát triển bền vững; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn chất lượng sống - một trong những giá trị quan trọng làm nên hình ảnh của thành phố. Theo đó, phát triển càng nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng; môi trường sống và an toàn của người dân là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển.

Đồng thời, thành phố phải tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố đối với người dân. Về giáo dục, phải tiếp tục quan tâm quy hoạch trường, lớp phù hợp với biến động dân số; bảo đảm đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

"Thành phố phải củng cố y tế cơ sở để đây thực sự là nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân; đưa người có chuyên môn về cơ sở, kết nối tuyến dưới với tuyến trên bằng công nghệ và dữ liệu; làm tốt việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số," Thường trực Ban Bí thư nói.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri; nghiên cứu, xem xét thấu đáo, cụ thể từng vấn đề, phân loại rõ thẩm quyền, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết và phải thông tin kết quả giải quyết cho cử tri.

Thường trực Ban Bí thư mong cử tri tiếp tục phát huy quyền giám sát của nhân dân; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế mới; vượt qua khó khăn, thách thức; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng Sáng 12/10, tại Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

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