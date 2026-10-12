Phó Thủ tướng: Tạo dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh yêu cầu phải tạo được dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tiên nhằm định hình giá trị và sức sống lâu dài, Phó Thủ tướng khẳng định văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, là nội lực, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và đóng vai trò là hệ điều tiết cho sự phát triển quốc gia. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa.

Việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc (từ 18/11 đến 24/11/2026) mang ý nghĩa sâu sắc, bởi văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, còn đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa rộng khắp.

Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ công tác chuẩn bị của một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa thực sự kỹ lưỡng, chưa sát với mục tiêu, yêu cầu; một số nơi nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa chú trọng đúng mức.

Lưu ý công tác triển khai trong thời gian cao điểm hơn 1 tháng tới, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải xác định người dân là chủ thể- vừa là người trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các giá trị văn hóa.

Các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cộng đồng dân cư tại xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố làm trung tâm, giảm tính hành chính, tăng tính tương tác, trải nghiệm, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, các cơ quan, địa phương cần mở rộng tối đa không gian văn hóa, phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, thiết chế văn hóa-thể thao, điểm du lịch; thực hiện chính sách mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó chính quyền định hướng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, người dân chủ động sáng tạo và doanh nghiệp đồng hành bằng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi thiết thực.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ" gồm rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ nguồn lực và rõ sản phẩm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15/10/2026; tổng rà soát, điều phối lịch trình các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc để tránh trùng lặp, tạo điều kiện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng tham dự.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu kế hoạch phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội về dự sinh hoạt cùng nhân dân tại cơ sở.

Trong tuần lễ, Bộ tổ chức Tuần phim Việt Nam và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, di sản; chỉ đạo các thiết chế trực thuộc mở cửa tối đa, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân.

Đối với Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chuẩn hóa dữ liệu đợt 1 trước ngày 15/10/2026 để chính thức công bố vận hành toàn quốc từ ngày 1/11/2026, đồng thời triển khai nhắn tin thông tin tới toàn dân.

Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng giao thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô cấp quốc gia chào mừng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 60.000-70.000 khán giả; giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp bảo đảm toàn bộ các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương hướng dẫn các cơ sở kinh doanh áp dụng khung giờ khuyến mại, giảm giá vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) để tôn vinh văn hóa kinh doanh và kích cầu tiêu dùng; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thiện hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền chuẩn mực trước ngày 15/10/2026; đẩy mạnh truyền thông cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và ứng dụng VNeID.

Tại hội nghị, báo cáo về công tác chuẩn bị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ đã ban hành Quyết định 1558/QĐ-BVHTTDL, các văn bản hướng dẫn chuyên môn và đang hoàn thiện bộ nhận diện dùng chung.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố và phát động chương trình "Thanh âm Việt Nam 2026" (triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026 trên các nền tảng số và trực tiếp) nhằm phổ cập kiến thức âm nhạc dân tộc, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp sáng tác và thụ hưởng nghệ thuật.

Bộ cũng tổ chức chiến dịch truyền thông "Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026" và các hoạt động nghệ thuật biểu diễn; cấp tài khoản Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam cho 34/34 địa phương để chuẩn bị vận hành chính thức từ ngày 1/11/2026.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Hội Người cao tuổi Việt Nam trao đổi về công tác chuẩn bị, những nhiệm vụ cần triển khai và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức./.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thủ tướng yêu cầu tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).