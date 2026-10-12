Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn Quân khu 2; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân khu 2 qua các thời kỳ và đại biểu quốc tế.

Hun đúc truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, ngày 19/10/1946, Lực lượng vũ trang Chiến khu 10 - Tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 được thành lập. Trải qua 80 năm, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân, dân Tây Bắc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Tây Bắc kiên cường chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Sông Lô năm 1947, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nơi đây vừa là hậu phương chiến lược, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa trực tiếp đánh trả chiến tranh phá hoại, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân 1975.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu cùng nhân dân các dân tộc kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, tiêu biểu là mặt trận Vị Xuyên. Qua thử thách khốc liệt của chiến tranh, Quân khu 2 đã tôi luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ tác chiến, hun đúc truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng.”

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn nỗ lực, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược ''Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tây Bắc là miền đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu trên hướng Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu 2 có Đất Tổ Hùng Vương, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc.

Từ tiền thân là lực lượng vũ trang Chiến khu 10, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, được tôi luyện qua chiến đấu, gian khổ và hy sinh. Dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cùng đồng bào các dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp to lớn trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong khi tình hình thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn, khó lường. Đối với Quân khu 2, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn; thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa sát với đặc điểm quân khu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt. Người chỉ huy phải nắm được đơn vị mình đang thiếu gì, yếu ở đâu, khi có tình huống thì xử trí thế nào; kiên quyết không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ; chủ động bảo vệ hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển đất nước là trách nhiệm thường xuyên, phải được thực hiện từ những công việc hằng ngày.

Xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sỹ, nắm được tâm tư và hoàn cảnh của từng người. Việc khó, cán bộ phải có mặt, nơi yếu, lãnh đạo phải tập trung khắc phục. Quân khu đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật của đơn vị và sự tín nhiệm của bộ đội; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, lấy chất lượng huấn luyện làm thước đo

Nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị huấn luyện phải sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và điều kiện tác chiến. Diễn tập phải kiểm tra được năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp, cơ động, bảo đảm và xử trí tình huống. Qua mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, Quân khu phải chỉ ra được hạn chế và khắc phục triệt để; chủ động nghiên cứu sự phát triển của khoa học quân sự, công nghệ và phương thức tác chiến. Sức mạnh của Quân khu phải thể hiện ở bộ đội được rèn luyện vững vàng, chỉ huy thông suốt, phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, các bộ, chiến sỹ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào, làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tập trung chăm lo cho những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc.

“Phải chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc. Nắm chắc địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở, nuôi dưỡng bộ đội; trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo, bảo vệ nhân dân,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, chăm lo bộ đội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội bằng trách nhiệm và nghĩa tình, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và đời sống tinh thần của bộ đội. Những đồng chí công tác ở nơi xa, điều kiện khó khăn, gia đình gặp hoạn nạn phải được quan tâm, hỗ trợ kịp thời để yên tâm làm nhiệm vụ; tiếp tục chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.” Quân khu phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cơ quan và nước bạn; khai thác tư liệu, thông tin từ nhân chứng, ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp, bảo đảm chính xác, an toàn.

Quân khu thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, mỗi hoạt động đối ngoại phải có nội dung thiết thực, kết quả cụ thể, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đối ngoại phải vững vàng về bản lĩnh, nắm chắc nguyên tắc, có tác phong chuẩn mực, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Tình hữu nghị cần được bồi đắp bằng sự chân thành, thủy chung và trách nhiệm; chủ quyền phải được gìn giữ bằng ý chí kiên định, sự tỉnh táo và sức mạnh tổng hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động; lựa chọn đúng việc trọng tâm, khâu cần đột phá, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng Quân khu giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, với dân, cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, để mỗi bản làng thêm yên vui, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân khu 2, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 Sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.