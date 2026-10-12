Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, do Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh làm trưởng đoàn.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc; chân thành cảm ơn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt cùng các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc đã dành tình cảm sâu sắc, thủy chung, son sắt và có nhiều đóng góp bền bỉ cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn, trong đó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân, đánh giá cao vị trí đặc biệt của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung-Việt trong việc kết nối các thế hệ, địa phương, tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt và các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức hữu nghị hai bên tích cực thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc và Liên hoan Hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc; đặc biệt chú trọng giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu đầy đủ, sâu sắc, khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước và tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó trân trọng các giá trị hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gợi mở việc gắn giao lưu nhân dân với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận.

Đánh giá Năm Hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối di sản, địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các tổ chức hữu nghị, nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ và những người có ảnh hưởng trong xã hội hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chân thực, khách quan, giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Khẳng định lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước luôn quan tâm, thường xuyên trao đổi về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong các nhân sỹ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phần mình, ông Dương Vạn Minh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tình hữu nghị Trung-Việt.

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước là tài sản quý báu cần được gìn giữ và phát huy, ông Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam; xây dựng thêm nhiều cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10/2026, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.

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