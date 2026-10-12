Hướng đi nào cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số?

Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên công nghệ, các làng nghề truyền thống Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử.

Nhìn lại phương thức kinh doanh truyền thống, ưu điểm lớn nhất và cũng là giá trị cốt lõi của đồ thủ công mỹ nghệ chính là yếu tố trải nghiệm thực tế. Người mua truyền thống đến tận xưởng, tận cửa hàng để tự tay sờ, cảm nhận và lắng nghe câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm.

Chính trải nghiệm thị giác và xúc giác trực tiếp này đã tạo nên niềm tin tuyệt đối và quyết định xuống tiền của khách hàng. Thế nhưng, điểm nghẽn cố hữu của phương pháp này lại nằm ở khả năng tiếp cận.

Phạm vi khách hàng bị bó hẹp trong vùng địa lý nội địa hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách du lịch vãng lai, khiến nhiều sản phẩm dù độc đáo nhưng vẫn rơi vào cảnh "hữu xạ tự nhiên hương" trong phạm vi nhỏ./.