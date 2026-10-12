Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7 (đợt 2), sáng 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, sự cố gắng, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Mặc dù tình hình quốc tế biến động phức tạp nhưng kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt rất toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán và các nhiệm vụ chi cơ bản có đủ kinh phí; nợ công trong giới hạn cho phép. Thể chế, hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Lưu ý một số hạn chế và rủi ro có thể tạo áp lực cho phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, đánh giá chất lượng xuất khẩu và giá trị gia tăng tạo ra trong nước; tăng cường phân tích và dự báo đối với áp lực lạm phát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đánh giá tính đồng bộ khả thi của pháp luật, hiệu quả phân cấp, phân quyền và năng lực thực thi của cấp xã, làm rõ những khó khăn về vốn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và giải pháp tháo gỡ. Chính phủ trong những tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026; chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán...

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát kỹ, làm rõ hơn tính khả thi của việc đạt mục tiêu tăng trưởng; đánh giá đầy đủ dư địa các chính sách, tác động của các yếu tố trong nước và quốc tế, xây dựng kịch bản tăng trưởng và phương án điều hành tương ứng, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của kế hoạch.

Chính phủ cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ, giải pháp; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và tổ chức thực thi, khơi thông nguồn lực, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tổ chức thành công năm APEC 2027.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo, các dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Quốc hội theo đúng thời hạn quy định. Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Trong phiên họp sáng 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm cụ thể; hoàn thiện các quy định về phân bổ, điều hành, chuyển nguồn ngân sách và quản lý đầu tư công theo hướng chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công, gắn kết quả đánh giá với việc quyết định đầu tư, phân bổ và điều chỉnh vốn.

Trước đó, đợt 1 Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1-2/10./.

Cập nhật 2 kịch bản lạm phát và kiểm soát chặt điều hành giá cuối năm Bộ Tài chính kiến nghị điều hành linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và tăng cường kiểm tra niêm yết giá nhằm hạn chế áp lực lạm phát những tháng cuối năm.

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