Cử tri Séc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Thượng viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 9/10, cử tri Cộng hòa Séc bắt đầu bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và Thượng viện, được xem là phép thử quan trọng đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš kể từ khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2025.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu các hội đồng địa phương và 27 trong tổng số 81 thành viên Thượng viện. Các cuộc bỏ phiếu vòng hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.

Theo cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu bầu Hạ viện do NMS thực hiện trong tháng 9, đảng ANO nhận được 31% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đảng Motorists, đối tác liên minh của ANO, đạt 4,4%, thấp hơn ngưỡng 5% để giành ghế tại Hạ viện.

Trong phe đối lập, đảng Dân chủ Công dân (ODS) do ông Martin Kupka lãnh đạo đang cạnh tranh sự ủng hộ của cử tri với đảng Các Thị trưởng và Người độc lập (STAN) do ông Vit Rakušan đứng đầu.

Vấn đề thiếu hụt nhà ở là một trong những chủ đề nổi bật của chiến dịch tranh cử. Chính phủ của Thủ tướng Babiš được thành lập với sự tham gia của đảng Motorists và đảng SPD theo đường lối dân túy dân tộc chủ nghĩa.

Trong khi đó, Tổng thống Petr Pavel đã kết thúc kỳ nghỉ tại Maroc để trở về bỏ phiếu ở Černouček, sau khi kế hoạch vắng mặt của ông vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Kết quả bầu cử được dự báo sẽ cung cấp thêm tín hiệu về mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính phủ mới, đồng thời phản ánh tương quan lực lượng giữa các đảng trong hệ thống chính trị Séc./.

Chính phủ mới của Séc có thể chấm dứt sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine Chủ tịch đảng ANO Andrej Babis, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng của Séc, tuyên bố ông sẽ không dùng ngân sách nhà nước để mua vũ khí cho Ukraine.