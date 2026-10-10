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Cử tri Séc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Thượng viện

Cử tri Séc bắt đầu bầu hội đồng địa phương và 27 ghế Thượng viện, trong cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đầu tiên đối với mức độ ủng hộ dành cho chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš.

Việt Thắng
Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis dự họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Godollo, Hungary, ngày 23/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis dự họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Godollo, Hungary, ngày 23/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 9/10, cử tri Cộng hòa Séc bắt đầu bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và Thượng viện, được xem là phép thử quan trọng đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš kể từ khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2025.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu các hội đồng địa phương và 27 trong tổng số 81 thành viên Thượng viện. Các cuộc bỏ phiếu vòng hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.

Theo cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu bầu Hạ viện do NMS thực hiện trong tháng 9, đảng ANO nhận được 31% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đảng Motorists, đối tác liên minh của ANO, đạt 4,4%, thấp hơn ngưỡng 5% để giành ghế tại Hạ viện.

Trong phe đối lập, đảng Dân chủ Công dân (ODS) do ông Martin Kupka lãnh đạo đang cạnh tranh sự ủng hộ của cử tri với đảng Các Thị trưởng và Người độc lập (STAN) do ông Vit Rakušan đứng đầu.

Vấn đề thiếu hụt nhà ở là một trong những chủ đề nổi bật của chiến dịch tranh cử. Chính phủ của Thủ tướng Babiš được thành lập với sự tham gia của đảng Motorists và đảng SPD theo đường lối dân túy dân tộc chủ nghĩa.

Trong khi đó, Tổng thống Petr Pavel đã kết thúc kỳ nghỉ tại Maroc để trở về bỏ phiếu ở Černouček, sau khi kế hoạch vắng mặt của ông vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Kết quả bầu cử được dự báo sẽ cung cấp thêm tín hiệu về mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính phủ mới, đồng thời phản ánh tương quan lực lượng giữa các đảng trong hệ thống chính trị Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bầu cử #Thủ tướng Andrej Babiš #Chiến dịch tranh cử #NATO Séc
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