EU nhất trí tăng quyền hạn cho cơ quan giám sát thị trường tài chính

Ngày 9/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tăng cường quyền hạn cho Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) nhằm thúc đẩy thống nhất các thị trường tài chính và củng cố năng lực cạnh tranh của khối.

Thỏa thuận được công bố tại Luxembourg sẽ trao thêm quyền giám sát cho ESMA, cơ quan có trụ sở tại Paris (Pháp), đối với các chủ thể quan trọng trên thị trường tài chính. Hiện nay, cơ quan này chủ yếu đóng vai trò điều phối hoạt động giữa các cơ quan quản lý thị trường của các quốc gia thành viên.

Theo thỏa thuận, ESMA sẽ giám sát trực tiếp các nền tảng giao dịch chứng khoán, tổ chức bù trừ và một số chủ thể hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Cơ quan này cũng sẽ được tăng cường thẩm quyền ra quyết định, đồng thời cơ chế phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường quốc gia sẽ được xác định rõ ràng hơn, qua đó nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, Deutsche Boerse, đơn vị vận hành Sở Giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, sẽ nằm ngoài phạm vi giám sát trực tiếp của ESMA theo đề nghị của Berlin.

Chính phủ Đức cho rằng, khác với Euronext - đơn vị vận hành nhiều sở giao dịch chứng khoán tại các nước châu Âu, trong đó có Pháp và Italy, Deutsche Boerse không có hoạt động xuyên biên giới đủ lớn để cần chịu sự giám sát trực tiếp của ESMA.

Thỏa thuận mới sẽ chưa được triển khai ngay. Cơ chế giám sát tăng cường chỉ có thể đi vào hoạt động sau khi Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên hoàn tất đàm phán về văn bản pháp lý cuối cùng. EU kỳ vọng quá trình này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Việc tăng cường quyền hạn cho ESMA được đánh giá là một bước tiến trong nỗ lực xây dựng thị trường vốn thống nhất, qua đó giúp châu Âu nâng cao khả năng cạnh tranh với Mỹ và các nền kinh tế lớn tại châu Á.

Trước đó, một số quốc gia thành viên, trong đó có Ireland và Luxembourg, đã bày tỏ quan ngại về các đề xuất cải cách do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra năm ngoái, do lo ngại việc chuyển giao thẩm quyền giám sát có thể làm suy giảm vai trò quản lý của họ đối với lĩnh vực tài chính - một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.

Cải cách này là một phần trong kế hoạch thành lập Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư (SIU), kết hợp giữa Liên minh Thị trường Vốn và Liên minh Ngân hàng.

EU kỳ vọng việc hợp nhất các thị trường tài chính quốc gia sẽ giúp dòng vốn đầu tư lưu chuyển thuận lợi hơn trong toàn khối, đồng thời huy động hiệu quả hơn nguồn tiền tiết kiệm của người dân châu Âu hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng./.

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