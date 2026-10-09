Nga, Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và thương mại, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác cần bảo đảm lợi ích quốc gia của hai nước và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Trong cuộc gặp tối 8/10 tại Turkmenistan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án chung, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện.

Hãng tin RIA Novosti ngày 8/10 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để hỗ trợ Iran giải quyết tình hình tại Trung Đông.

Tổng thống Nga nhận định tình hình Trung Đông là vấn đề cấp bách nhất hiện nay, đồng thời cho biết Moskva ghi nhận những nỗ lực thực chất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Đánh giá về sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran và Moskva có quyết tâm chính trị nhằm tiếp tục phát triển quan hệ song phương, đồng thời lưu ý quan hệ đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng được thúc đẩy.

Theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, trước khi lên đường tới Turkmenistan, Tổng thống Pezeshkian đánh giá chuyến thăm Turkmenistan và tham dự sự kiện năm nay là cơ hội thuận lợi để Iran tăng cường quan hệ với các nước láng giềng.

Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập diễn ra ngày 9/10 tại Khu du lịch quốc gia Avaza ở Turkmenistan./.

Nga, Iran kêu gọi BRICS tăng cường cơ chế tài chính, mở rộng dùng nội tệ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề xuất tăng cường các cơ chế tài chính BRICS, mở rộng thanh toán bằng nội tệ để ứng phó trừng phạt và gián đoạn thương mại.

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