Ba Lan phá vỡ âm mưu ám sát Thủ tướng Donald Tusk

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Đông Âu, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiňski ngày 11/10 thông báo một đối tượng bị tình nghi đe dọa và lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Donald Tusk đã bị bắt giữ tại Ba Lan, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính của nghi phạm hoặc kế hoạch tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tusk đã xác nhận thông tin trên và biểu dương lực lượng cảnh sát vì “hành động quyết đoán và nhanh chóng.”

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Ba Lan đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát có thể nhằm vào Thủ tướng Tusk và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiňski và Điều phối viên Cơ quan Tình báo Ba Lan Tomasz Siemoniak đã ra lệnh áp dụng các biện pháp thích hợp.

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết Thủ tướng Tusk đã nhận được báo cáo về mối đe dọa “hết sức đáng lo ngại” vào sáng 11/10 (giờ địa phương)./.

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