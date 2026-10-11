Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 10/10 tại thành phố Düsseldorf, Hội Hữu nghị Đức-Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Tham dự buổi lễ có ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main; Giáo sư, Tiến sỹ Günter Giesenfeld, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Việt; đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức do bà Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, làm Trưởng đoàn; đại diện các hội hữu nghị với Việt Nam tại Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ, cùng đông đảo những người bạn Đức có tình cảm gắn bó với Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Lưu Xuân Đồng bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và đóng góp bền bỉ của Hội Hữu nghị Đức-Việt trong suốt nửa thế kỷ qua.

Ông nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập năm 1976, Hội đã xác định tôn chỉ tập hợp các tổ chức, cá nhân quan tâm và ủng hộ Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết và trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước.



Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng đặc biệt ghi nhận những đóng góp thiết thực của Hội trong hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Đức.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hội còn để lại những dấu ấn sâu sắc thông qua các chương trình nhân đạo, từ việc đồng hành xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ trẻ em khiếm thính đến trao học bổng tiếp sức cho những học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Những hoạt động đầy tính nhân văn đó chính là những viên gạch góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày nay.



Đề cập tới triển vọng hợp tác, ông Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần tự lực, tự cường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đến năm 2030 và thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Trong hành trình đó, ông bày tỏ kỳ vọng Hội Hữu nghị Đức-Việt sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối đặc biệt, không chỉ duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống mà còn mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mang tính thời đại như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và kết nối mạng lưới trí thức trẻ hai nước.



Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức, đã gửi thư chúc mừng của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức, tới Giáo sư Günter Giesenfeld, Ban lãnh đạo và toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Đức-Việt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.



Trong thư, ông Nguyễn Chí Dũng nhắc lại truyền thống đoàn kết với Việt Nam của các tổ chức tiền thân Hội Hữu nghị Đức-Việt từ những năm 1960-1970, khi phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nổi tại Đức.

Kể từ khi chính thức thành lập năm 1976, Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.



Nguyên Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao sự gắn bó lâu dài, tâm huyết của Giáo sư Günter Giesenfeld và các thế hệ thành viên Hội Hữu nghị Đức-Việt, khẳng định những đóng góp bền bỉ của những người bạn Đức đã trở thành một phần đáng quý trong lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai Hội và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức bày tỏ mong muốn hai Hội tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, khoa học và các hoạt động hướng tới thế hệ trẻ, qua đó góp phần làm cho quan hệ Việt Nam-Đức ngày càng sâu sắc và bền vững.



Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư, Tiến sỹ Günter Giesenfeld đã ôn lại chặng đường hoạt động của Hội Hữu nghị Đức-Việt, đồng thời nhấn mạnh những chuyển biến sâu sắc trong nội dung và phương thức hoạt động của phong trào đoàn kết với Việt Nam qua các thời kỳ.

Theo ông, trong những năm chiến tranh và thời kỳ đầu sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, hoạt động của Hội chủ yếu gắn liền với tinh thần đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ nhân đạo đối với nhân dân Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Günter Giesenfeld, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức - Việt trao đổi với ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main. Ảnh: Vũ Hiệp - TTXVN tại CHLB Đức

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu phát triển của Việt Nam và sự thay đổi của tình hình thế giới, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã bước sang giai đoạn mới, trong đó Việt Nam từ một quốc gia nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ đã trở thành đối tác bình đẳng, có vị thế ngày càng quan trọng trong quan hệ kinh tế và hợp tác quốc tế.



Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Việt cho rằng sự thay đổi này đòi hỏi các tổ chức hữu nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ tinh thần đoàn kết mang tính hỗ trợ sang quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung của nhân loại.



Đặc biệt, ông Giesenfeld đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là định hướng gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm lợi ích của nhân dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tình hữu nghị trong giai đoạn mới, ông Giesenfeld khẳng định tinh thần đoàn kết với Việt Nam ngày nay cần được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ và đồng hành.

Những người bạn Đức của Việt Nam không chỉ chia sẻ khó khăn, vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, mà còn cần duy trì tinh thần trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng, góp phần củng cố sự hiểu biết và tin cậy giữa hai dân tộc.



Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường 50 năm hoạt động của Hội Hữu nghị Đức-Việt thông qua những hình ảnh và thước phim tư liệu do Giáo sư Günter Giesenfeld biên soạn, tái hiện những sự kiện và dấu mốc tiêu biểu của phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Đức qua các thời kỳ.

Chương trình còn có phần trình bày các tác phẩm thơ Việt Nam do ông Giesenfeld dịch sang tiếng Đức, góp phần giới thiệu những giá trị văn học và văn hóa Việt Nam tới công chúng sở tại.



Ra đời năm 1976, Hội Hữu nghị Đức-Việt đã kế thừa truyền thống đoàn kết với Việt Nam của phong trào phản chiến tại Đức trong những thập niên 1960-1970.

Trải qua nửa thế kỷ hoạt động, Hội đã trở thành một trong những cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy giao lưu văn hóa và duy trì tình cảm gắn bó của những người bạn Đức đối với Việt Nam.



Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Đức tiếp tục được củng cố sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2026) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2011-2026).

Từ những hoạt động đoàn kết, hỗ trợ Việt Nam trong chiến tranh và thời kỳ tái thiết đất nước, quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển và lợi ích chung của mỗi bên.



Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, tri ân những thế hệ đã dành nhiều tâm huyết cho quan hệ Việt Nam-Đức, mà còn khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, góp phần đưa tình hữu nghị và quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững trong thời gian tới./.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng thực chất, hiệu quả Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

​