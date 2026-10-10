Thế giới

Châu Âu

EU đề xuất cắt giảm hơn 160 tỷ USD ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034

Ireland đưa quy mô ngân sách từ khoảng 2.000 tỷ euro xuống còn 1.760 tỷ euro tính theo mặt bằng giá năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 8%; con số này cần được đàm phán giữa 27 nước thành viên.

Phương Hoa
Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ireland, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), ngày 10/10 đề xuất giảm 141 tỷ euro (163 tỷ USD) trong ngân sách dài hạn của khối giai đoạn 2028-2034 so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), nhằm tìm kiếm đồng thuận giữa các nước thành viên.

Đề xuất thỏa hiệp của Ireland đưa quy mô ngân sách từ khoảng 2.000 tỷ euro xuống còn 1.760 tỷ euro, tính theo mặt bằng giá năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 8%. Tuy nhiên, con số này vẫn cần được đàm phán giữa 27 nước thành viên trong những tháng tới. Nếu được thông qua, ngân sách mới vẫn tăng khoảng 30% so với mức 1.200 tỷ euro của giai đoạn 2021-2027.

Ngân sách dài hạn, còn gọi là Khung tài chính đa niên (MFF), là nguồn tài chính chủ yếu cho các chính sách của Liên minh châu Âu. Khối đang phải cân đối nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng cho quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế, trong khi vẫn phải duy trì nguồn lực cho các chính sách truyền thống như hỗ trợ nông nghiệp và phát triển khu vực.

Đề xuất của Ireland dự kiến cắt giảm khoảng 3% ngân sách dành cho phát triển khu vực, nông nghiệp và thủy sản so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu. Trong khi đó, các khoản chi cho năng lực cạnh tranh, thịnh vượng và an ninh sẽ giảm khoảng 13%. Ireland cũng đề xuất giảm 12% ngân sách dành cho hoạt động hành chính của Liên minh châu Âu và cắt giảm mạnh hơn các khoản viện trợ quốc tế.

Để bổ sung nguồn lực, kế hoạch đề xuất huy động 55 tỷ euro thông qua các nguồn thu mới, trong đó có thuế quan và việc bán giấy phép phát thải CO2 cho doanh nghiệp.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu hiện chia rẽ sâu sắc về quy mô ngân sách. Đức cùng Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển muốn cắt giảm chi tiêu mạnh hơn, trong khi Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan muốn bảo vệ nguồn tài chính dành cho các ưu tiên của khối.

Pháp cho rằng Liên minh châu Âu cần đủ nguồn lực để ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu dự kiến thảo luận đề xuất của Ireland tại hội nghị ở Brussels trong hai ngày 15-16/10. Khối đặt mục tiêu đạt thỏa thuận về ngân sách giai đoạn 2028-2034 trước cuối năm nay, nhằm tránh để tiến trình đàm phán kéo dài sang năm bầu cử nhạy cảm tại một số nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU #ngân sách #Ireland #đàm phán #Brussels #kế hoạch tài chính #Châu Âu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo cho rằng việc dành quá nhiều kinh phí cho các khoản trợ cấp và chuyển giao được phân bổ trước đang làm giảm khả năng của EU trong việc đáp ứng những nhu cầu mới.

Tin cùng chuyên mục

Đường phố ở Edinburgh (Anh). (Ảnh: THX/TTXVN phát)

S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Anh

Trong một tuyên bố, S&P cho biết chi tiêu tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ khá vững vàng đã hỗ trợ tăng trưởng quý 2 ở Anh, dù xung đột tại Trung Đông vẫn diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. (Nguồn: THX-IRNA/TTXVN)

Nga, Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Iran khẳng định Tehran và Moskva có quyết tâm chính trị nhằm tiếp tục phát triển quan hệ song phương, lưu ý quan hệ đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng được thúc đẩy.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp - Đức tái khẳng định cam kết vì châu Âu

Ngày 8/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu, bất chấp những biến động chính trị trong nước và sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Lực lượng phản ứng nhanh được triển khai tại trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, Ba Lan sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao, ngày 7/10/2026. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN phát)

Lại xảy ra tấn công tại trường học ở Ba Lan

Một thiếu niên 15 tuổi là cựu học sinh của trường đã tấn công nhân viên nhà trường bằng "vật sắc nhọn"; trong số người bị thương có hiệu trưởng-người đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.