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Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí thực hiện và cảnh báo: “Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh “ngừng bắn năng lượng,” theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Moskva và Kiev chưa lập tức xác nhận thông tin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí thực hiện và cảnh báo: “Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cáo buộc các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở dầu diesel của Nga góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Nhà Trắng chưa đưa ra thông tin bổ sung về tuyên bố của Tổng thống Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Căng thẳng Nga-Ukraine #Lệnh ngừng bắn #Hạ tầng năng lượng Mỹ Nga Ukraine
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