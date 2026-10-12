Nga bác đề xuất ngừng bắn 60 ngày với Ukraine

Ngày 12/10, giới chức Nga đã bác bỏ việc ngừng bắn trong 2 tháng để tạo điều kiện cho Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

Các tuyên bố được đưa ra 1 ngày sau thông báo của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn và cam kết sẵn sàng ngừng bắn của Kiev.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài một ngày để Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.

Ông nêu rõ nếu Kiev muốn tổ chức bầu cử, Tổng thống Nga - cũng là Tổng tư lệnh quân đội nước này - "sẽ sẵn sàng ra lệnh không thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine trong ngày bầu cử đó."

Trước đó một ngày, đề cập đến đề xuất tổ chức bầu cử ở Ukraine, ông Peskov cho biết Moskva kỳ vọng một nhân vật thể hiện ý chí chính trị để đạt được giải pháp hòa bình.

Trong một phát biểu riêng rẽ ngày 12/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hoài nghi về mục đích của Kiev đối với 2 tháng ngừng bắn theo đề xuất. Theo ông, Tổng thống Ukraine chỉ đang tìm kiếm "thêm thời gian nghỉ ngơi" và để châu Âu tiếp tục bơm vũ khí mới cho Ukraine.

Trước đó một ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí về một "lệnh ngừng bắn năng lượng," theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông chưa công bố các điều khoản cụ thể của thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Moskva có động thái tương tự.

Ngày 12/10, phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas nhấn mạnh khối này hoan nghênh lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga khi nó được thực thi.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Australia tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài./.

Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí thực hiện và cảnh báo: “Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”