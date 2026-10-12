Thế giới

Châu Âu

Pháp: Hỏa hoạn thiêu rụi khu chợ thực phẩm lâu đời nhất ở Paris

Chợ Marche Couvert des Enfants Rouges ở quận Marais đã bị phá hủy hoàn toàn trong đêm từ 11-12/10; không còn gì sót lại của khu chợ có mái che; rất may không có người thiệt mạng hay bị thương.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Một vụ hỏa hoạn đã phá hủy khu chợ thực phẩm có mái che lâu đời nhất của thủ đô nước Pháp, một địa điểm ăn uống đường phố nổi tiếng.

Chợ Marche Couvert des Enfants Rouges ở quận Marais đã tồn tại từ năm 1615, và lấy tên từ những bộ trang phục màu đỏ mà những đứa trẻ mồ côi mặc tại một bệnh viện gần chợ cho đến năm 1772.

Tạp chí Food & Wine đã xếp hạng nơi đây thứ 5 trên toàn thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026, sau các địa điểm ăn uống khác ở London (Anh), Bangkok (Thái Lan), thành phố Lyon của Pháp và Mexico City của Mexico.

Phát biểu với báo giới tại hiện trường sáng sớm 12/10, Trung tá Pierre de Bouvier cho biết: "Chợ đã bị phá hủy hoàn toàn trong đêm từ 11-12/10. Không còn gì sót lại của khu chợ có mái che." Ông cho biết thêm rằng cấu trúc kim loại của nó đã "sụp đổ một phần" bên trong.

Thị trưởng Marais, ông Ariel Weil: "Điều tồi tệ nhất đã được tránh khỏi. Không có người thiệt mạng hay bị thương. Không có tòa nhà lân cận nào bị ảnh hưởng. "

Ông ca ngợi sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng vẫn chưa được xác định.

Khoảng 20 tiểu thương đã mất kế sinh nhai do vụ hỏa hoạn, một số người trong số họ đã bán hàng tại địa điểm này qua nhiều thế hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #chợ truyền thống #Marche Couvert #ẩm thực đường phố #Paris #lịch sử #tiểu thương Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều căn nhà tại Cà Mau

Tại Cà Mau, rạng sáng 25/3, một vụ hỏa hoạn đã làm thiêu rụi 9 căn nhà làm bằng cây gỗ, mái tôn của 8 hộ dân trên địa bàn, theo đó, khoảng 70 người đã được huy động để chữa cháy và ứng cứu người dân.

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Mỹ gây sức ép, nêu vấn đề Ukraine thay lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Ukraine đã có nhiều cơ hội giải quyết và Kiev có thể đạt được những điều khoản thuận lợi hơn nếu chấp nhận thỏa thuận từ hai năm trước.

Đường phố ở Edinburgh (Anh). (Ảnh: THX/TTXVN phát)

S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Anh

Trong một tuyên bố, S&P cho biết chi tiêu tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ khá vững vàng đã hỗ trợ tăng trưởng quý 2 ở Anh, dù xung đột tại Trung Đông vẫn diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. (Nguồn: THX-IRNA/TTXVN)

Nga, Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Iran khẳng định Tehran và Moskva có quyết tâm chính trị nhằm tiếp tục phát triển quan hệ song phương, lưu ý quan hệ đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng được thúc đẩy.