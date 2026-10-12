Pháp cảnh giác nguy cơ bùng dịch cúm và COVID-19 trong mùa Đông

Từ ngày 13/10, Pháp bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa và COVID-19 nhằm bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao trước mùa Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng cục Y tế Pháp cho biết khoảng 15 triệu liều vaccine phòng cúm và gần 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được chuẩn bị cho chiến dịch năm nay. Mục tiêu là nâng tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Trong mùa cúm 2025-2026, chỉ 57% số người trên 65 tuổi và 29% số người mắc bệnh mạn tính tại Pháp được tiêm vaccine phòng cúm, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 75% do cơ quan y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra. Đối với COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng ở 2 nhóm này lần lượt chỉ đạt 17% và 7%.

Mùa cúm 2025-2026 gây áp lực đáng kể lên hệ thống y tế Pháp, với khoảng 115.000 lượt người đến khoa cấp cứu do cúm, trong đó hơn 20% phải nhập viện; hơn 12.000 trường hợp tử vong có liên quan đến dịch bệnh.

Trong khi đó, COVID-19 lưu hành ở mức thấp hơn và không gây tác động đáng kể đến nhu cầu chăm sóc y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài vẫn tồn tại, kể cả ở những người trước đó có sức khỏe tốt.

Thông thường, dịch cúm tại Pháp bắt đầu lan rộng vào khoảng tháng 12. Hiện cơ quan y tế mới ghi nhận các trường hợp phát hiện virus cúm rải rác, trong khi COVID-19 tiếp tục lưu hành nhưng tác động đến hệ thống y tế còn hạn chế. Dù vậy, một số dấu hiệu dịch cúm xuất hiện sớm đã được ghi nhận tại một số quốc gia khác như Nhật Bản và Mỹ.

Theo các chuyên gia, dịch cúm xuất hiện sớm không đồng nghĩa với việc mùa dịch sẽ nghiêm trọng hơn. Mức độ dịch phụ thuộc vào chủng virus lưu hành, hiệu quả vaccine, khả năng miễn dịch của cộng đồng, tỷ lệ tiêm chủng, điều kiện thời tiết và tần suất tập trung đông người trong không gian kín. Vì vậy, việc dự báo diễn biến dịch cần dựa trên giám sát dịch tễ liên tục, bao gồm số ca khám bệnh, nhập viện và kết quả xét nghiệm.

Chiến dịch tiêm chủng tại Pháp kéo dài đến cuối tháng 1/2027, nhưng người dân được khuyến cáo không nên chờ dịch bùng phát mới đi tiêm. Cơ thể thường cần khoảng 2 tuần để hình thành mức bảo vệ tối ưu sau tiêm. Dù không thể ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh, vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh nặng và biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh nền.

Trong bối cảnh virus tiếp tục biến đổi và dân số già hóa, Pháp đang tăng cường giám sát dịch tễ, đồng thời khuyến khích nâng tỷ lệ tiêm chủng nhằm hạn chế nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong mùa Đông./.

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